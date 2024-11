- Nem mindenki örülne Scholz indulásának

Németország;német kancellár;Olaf Scholz;

2024-11-19 15:21:00 CET

A német szociáldemokratáknál egyre többen vetik fel: ne Olaf Scholz legyen a párt kancellárjelöltje, hanem a nála sokkal népszerűbb védelmi miniszter, Boris Pistorius. Bár a német SPD vezetése mindent megtesz azért, hogy a párton belül ne legyen vita arról, ki legyen a kancellárjelölt a várhatóan február 23-án megrendezendő előrehozott választáson a politikai erő részéről, egyre többen vetik fel: nem kellene elhamarkodni a döntést,

Az SPD pártvezetése hivatalosan még nem jelölte Scholzot kancellárjelöltnek, de a vezetés igyekszik egyértelművé tenni, hogy a mintegy három éve a kancellári székben ülő politikust illeti a tisztség. „Olaf Scholz a kancellár. És mindenki, aki az SPD-ben felelősséget visel, az elmúlt napokban is világossá tette, hogy mögötte áll” – jelentette ki a hétvégén ismét Lars Klingbeil, a szociáldemokraták társelnöke.

A Spiegel beszámolója szerint azonban a Bundestag több képviselője, továbbá több helyi politikus Pistorius indítása mellett szólalt fel. Franz Müntefering, az SPD veteránja is megszólalt a kérdésben. A volt pártelnök azt követelte, hogy a kancellár jelölésének kérdésében a pártkongresszus döntsön, sőt akár több jelölt is indulhasson. „Természetesen lehet ellenjelöltet indítani, ez elvileg lehetséges, és nem is a tehetetlenség jele. Ezt nevezik demokráciának” – mutatott rá Müntefering a Tagesspiegelnek adott interjújában.

A Rajna-vidék-Pfalz tartományi politikus, Joe Weingarten vasárnap – elsőként az SPD parlamenti képviselői közül – nyilvánosan kiállt Pistorius mellett. „Egyértelmű a véleményem: Boris Pistoriusszal együtt kell nekivágni a választási kampánynak” – jelentette ki a Süddeutsche Zeitungnak. „Megvan benne a lendület, az emberközeliség és az a képesség, hogy tiszta németül elmondja, mit kell tenni”, fejtette ki. A Der Spiegel úgy tudja, Weingarten mellett több SPD-s képviselő is Pistorius jelöltségét támogatná.

A felmérések szerint a 64 éves Pistorius hónapok óta az SPD legnépszerűbb politikusa. Scholz messze lemaradt tőle. Az SPD az utóbbi időben csak 16 százalék körüli támogatottságnak örvendett, míg a keresztény uniópártokra, a CDU/CSU-ra kétszer annyian voksolnának 32-33 százalék közötti támogatottsággal. Ezért Friedrich Merz, az uniópártok kancellárjelöltje a favorit a kancellári székre.

Pistorius ugyanakkor többször is nemet mondott az esetleges kancellári ambíciókra. „Van egy szövetségi kancellárunk, és ő a kijelölt kancellárjelölt” – közölte egy nemrégiben megtartott vitarendezvényen. „Nem látok senkit a pártban, aki ezen változtatni akarna”, tette hozzá.

Scholz még a Rio de Janeiróban esedékes G20-csúcsra való elutazása előtt egyértelművé tette: „Az SPD és én készek vagyunk belemenni ebbe a vitába azzal a céllal, hogy nyerjünk” - mondta arra a kérdésre, minden körülmények között kitart-e kancellárjelölti ambíciói mellett. Scholz szerda reggel tér vissza Berlinbe, az SPD-nél napokkal ezután pontot akarnak tenni a kancellárjelölti vita végére. A pártvezetés aligha vár a január 11-re tervezett pártkongresszusig. November 30-án Berlinben „választási győzelmi konferenciát” terveznek, amelyen a kancellárjelölt felszólalása várható.