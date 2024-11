- Hackerbotrány: nem siet a Fidesz a bizottságokkal

hackertámadás;

2024-11-19 10:21:00 CET

Egyelőre nem válaszolt a kormányzat a Demokratikus Koalíció (DK) múlt pénteki felhívására, miszerint azonnal házbizottsági ülést kellene összehívni a Védelmi Beszerzési Ügynökséget (VBÜ) ért hackertámadás után – tudtuk meg. Sőt, a parlament honlapján lévő táblázatból az derül ki, hogy a honvédelmi és rendészeti bizottság sem tart ülést ezen a héten, holott ennek sürgős összehívását is kezdeményezte az ellenzék.

Mint arról beszámoltunk, a INC Ransom nevű nemzetközi hackercsoport feltörte a honvédelmi és rendvédelmi eszközbeszerzéseket bonyolító Védelmi Beszerzési Ügynökség szerverét. A hackerek pénzt követelnek, és a jelek szerint érzékeny katonai adatokhoz is hozzájuthattak. Egyelőre csak képernyőmentéseket tettek közzé egyes dokumentumokról, ezek például a magyar haderő különböző képességeiről szólnak, de e-mailek, munkatársak nevei és hadászati beszerzések adatai is vannak közöttük. Az egyik közzétett iratban pedig utalás volt arra, hogy 2025-re beszerzési tilalmat rendeltek el a honvédségnél, bár utóbb Gulyás Gergely miniszter és a Magyar Honvédség is cáfolta, hogy beszerzési stop lenne.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter rögtön jelezte, a kormány nem fizet a zsarolóknak és most mérik fel, hogy mennyi és milyen érzékenységű adat kerülhetett ki illetéktelen kezekbe. Azt egyelőre nem tudni, hogy ezzek a munkával végeztek-e, de a támadás a jelenlegi adatok szerint súlyosabbnak tűnik, mint amikor orosz hackerek bő két éve feltörték a Külgazdasági és Külügyminisztérium szervereit.