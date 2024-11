- Hadházy Ákos: Nem csak a zuglói választókerületet fogják megszüntetni, de a szavazás titkosságát is

Fidesz;választási csalás;Hadházy Ákos;választási törvénymódosítás;TISZA Párt;

A Fidesz rendszerének egyik legfontosabb és legveszélyesebb tulajdonsága a játékszabályok állandó módosítása, amivel nem csak a maguk érdekei szerint alakítják például a választási rendszert, de gyakorlatilag legalizálják a csalásokat is – szögezte le „az éj leple alatt” közzétett törvénymódosítással kapcsolatban Hadházy Ákos, aki szerint saját zuglói választókerületét is meg fogják szüntetni, de állítja, sokkal súlyosabb, hogy „Magyarországon megszűnik a titkos választás”. A független országgyűlési képviselő ugyanis a nyílt szavazás bevezetésének tartja, hogy ezután a szavazólapot nem kell borítékba tenni.

Az ellenzéki politikus szerint a borítékok megszüntetése elsősorban vidéken nyit nagy lehetőséget a csalások előtt: „Képzeljük el a választást ezután egy 500 lelkes faluban! A polgármester embere ott ül a szavazatszámláló bizottságban, és konkrétan megnézi, ki hogyan szavazott. Aztán aki nagyon ugrál, megütheti a bokáját. Ugyanezt célozta annak idején, hogy legálissá tették a szavazólapok fényképezését, de a jelek szerint túlságosan macerás és kockázatos volt így ellenőrizni, hogy »jól szavaztak-e« az alattvalók, más megoldást kellett találni.”

Hadházy a választókerületek átrajzolásával a Fidesznek nyereség lehet, hogy összeugraszthatják az ellenzéket, miközben leesik nekik egy-két mandátum, de úgy véli, ez még csak a kezdet. – A választási rendszer igazán érdekes buherálása csak ezután következik, sőt, lehet, hogy csak 2025 őszén, és a most megismert javaslat újabb bizonyíték arra, hogy a következő választások sem lesznek tiszták. A kérdés nem az, hogy szükség lesz-e majd tömegek nyomásgyakorlására a rendszerváltásért, hanem az, hogy mikor tesszük-e ezt. Egy (újabb) elcsalt választás után, a veszett fejsze nyelét keresve, vagy előtte, tisztességes szabályokat követelve – fogalmazott Hadházy Ákos, aki elsősorban arra kíváncsi, hogy a közvéleménykutatások szerint most erős új ellenzéki párt (a Tisza Párt) hogyan fog minderre reagálni, ugyanis eddig többször is azt mondták, hogy ilyen szabályok mellett fognak győzni .

Magyar Péter ugyanakkor csak röviden reagált a választási törvények tervezett módosításra: „A Fidesz hatalma megtartása érdekében teljesen átrajzolná a választási körzeteket és hogy bent tartsa az Országgyűlésben a számára fontos ellenzéki pártokat, a bejutási küszöböt is lejjebb szállítaná.” Ezzel szemben a Tisza Párt elnöke szerint ők minden nap azért dolgoznak, hogy az országgyűlési választásra egy nyertes csapatot és programot kínálhassanak a magyar embereknek. Állítja, a Fidesz retteg, a Tisza készül.

– Az állampárt és Orbán Viktor ismét titokban, előre be nem jeletett helyen és időben, saját hívek előtt tart gyűléseket. Megfelelően kicsi teremben, ahol 30 ember is soknak tűnhet. A Tisza, ahogy tavasszal, úgy most is, előre bejelentett helyszínen és időpontban vár mindenkit, aki új irányba fordítaná hazánk kormányát. A Fidesz bűncselekmények sorát elkövetve, manipulált felvételekkel igyekszik elterelni a figyelmet arról, hogy nem működik az állam, hogy szétesett az egészségügy és az oktatás, hogy napról napra rosszabbul élnek az emberek és folyamatosan romlik a magyar gazdaság teljesítménye. A Tisza Párt Párt kizárólag a magyar emberek életét valóban érintő problémák megoldásán dolgozik – szögezte le Magyar Péter, aki szerint már több tízezren kitöltötték A magyarok hangja címmel indított társadalmi párbeszéd űrlapját.