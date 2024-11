- Nemzetek Ligája: drámai végjátékban, a 99. percben egyenlített a magyar válogatott a csoportelső németek ellen

Németország;futball;Magyarország;Nemzetek Ligája;

2024-11-19 23:04:00 CET

A magyar labdarúgó-válogatott 1-1-es döntetlent játszott kedden a Puskás Arénában a német csapattal a Nemzetek Ligája élvonalának utolsó fordulójában.

A nemzeti együttes végig méltó és egyenrangú ellenfele volt esélyesebb riválisának, amely egy kipattanóból Nmecha révén szerzett vezetést a 76. percben. Az utolsó pillanatban egy kezezésért megítélt 11-esből Szoboszlai egyenlített, így a magyarok itthoni veretlenségi sorozata 13 meccs óta tart. A tizenegyes előtt a magyarok keményen rohamoztak, a németek négy lövést is blokkoltak, az ötödik, Gera Dániel ollózása mellé ment. A magyarok ezután reklamálni kezdtek, mondván, az egyik lövés német kézről, Robin Kochéról vágódott le, a videóbíró pedig nekik adott igazat.

A találkozó kezdete előtt a Puskás Aréna telt házas közönsége Szalai Ádám másodedzőt éltette, aki három napja a hollandok elleni amszterdami mérkőzésen rosszul lett, emiatt közel negyedóráig állt a játék. A korábbi csapatkapitány ezúttal nem is ült le a kispadra. Éppen ezért a vendégek szakvezetője, Julian Nagelsmann a meccs előtt kollégájának, Marco Rossinak adta át azt a Szalai nevét viselő mezt, amelyet minden német játékos aláírt, a rajta szereplő üzenet pedig: Jobbulást!

Az első perctől kezdve nagy fölényben futballoztak a németek, sorra vezették a veszélyes és lendületes akciókat, de a magyar védelem állta a sarat, így a rivális nem tudott helyzetet kidolgozni. Támadásokra viszont már nem futotta Rossi tanítványainak erejéből, a hazai csapat csak elvétve lépte át a félpályát. A magyarok negyedóra elteltével kiszabadultak a szorításból, így ekkor már eljutottak az ellenfél kapujáig, Nübelnek először a 23. percben akadt védenivalója, amikor Schäfer lövését hárította. A szünet előtti 15 percben ismét a Nationalelf irányított, Henrichsnek volt egy veszélyes szabadrúgása, ami elkerülte a kaput, ezt leszámítva pedig rendre a magyar védők blokkolták a lövéseket, azaz Dibusznak - néhány beadást leszámítva - nem akadt dolga az egész első félidőben. Ezzel szemben Nübelnek újabb védése volt Nagy Zsolt kiugrásakor, azaz hiába volt jóval többet a labda a németeknél, mégis a magyarok veszélyeztettek többet.

A második játékrész elején kissé kettészakadt a pálya, mindkét fél könnyedén jutott át a középpályán, így egymást követték a veszélyes akciók, ennek nyomán Dibusz először az 50. percben védte a csereként beállt Gosens próbálkozását. Ebben a periódusban a magyar befejezések nem jutottak el a kapuig, miközben a németek gólt is szereztek, de Brandt lesen kapta a labdát. A vendégek a 61. percben végrehajtott hármas cserével olyan világklasszisokat küldtek a pályára, mint Musiala, Wirtz és Havertz, utóbbi szinte azonnal a bal kapufát találta el egy kapáslövésből. A magyar kontrák is hatékonyak maradtak, egy mintaszerű Sallai-Varga összjáték végén utóbbi ziccerét hatalmas bravúrral mentette szögletre Nübel, akinek aztán a Szoboszlai által kapura tekert sarokrúgásnál is észnél kellett lennie. Sokáig úgy tűnt, a meccset egy vendég szöglet után Nmecha dönti el, aki pályafutása során először volt eredményes címeres mezben. Wirtz bal oldali szögletét Schlotterbeck fejelte kapura közelről, s bár Dibusz ezt lábbal még védte, a kipattanót egy méterről Nmecha a kapuba vágta (0-1).

Csakhogy a hajrában a magyarok mindent megtettek az egyenlítésért, a törekvéseiket pedig az utolsó pillanatban siker koronázta, mert a kezezésért megítélt büntetőt Szoboszlai magabiztosan értékesítette. Ez úgy nézett ki, hogy Kata kissé balról kétszer is egy védőbe lőtt, de másodjára az elforduló Koch kezét találta el, így a videóbíró segítségével 11-est ítélt a játékvezető. Szoboszlai Panenkát idézve a kapu közepébe pörgette a labdát, miközben a német kapus jobbra elvetődött (1-1).

A találkozó a csoport végeredményét már nem befolyásolta: a németek csoportgyőztesként jutottak a negyeddöntőbe, míg a magyar csapat harmadikként zárt. Marco Rossi szövetségi kapitány a hajrában cserélt Gruber Zsombor személyében újoncot is avatott.

A magyar válogatott legközelebb márciusban a B divízió egyik második helyezettje ellen lép pályára az osztályozón, amelynek első felvonása a nemzeti együttes ezredik hivatalos mérkőzése lesz. Az a pénteki sorsoláson derül ki, hogy Ausztria, Görögország, Ukrajna vagy Törökország lesz a riválisa.

Kedd este Csehország és Wales is győzelemmel jutott fel a B divízióból az A osztályba.

Nemzetek Ligája, A divízió, 3. csoport, 6. forduló:

Magyarország-Németország 1-1 (0-0)

Puskás Aréna, Játékvezető: Duje Strukan (horvát)

Gólszerző: Szoboszlai (99., 11-esből), illetve Nmecha (76.)

Sárga lap: Gera (87.), Schäfer (94.), illetve Schlotterbeck (57.), Wirtz (72.), Andrich (94.)

Magyarország:

Dibusz - Fiola, Orbán, Dárdai M. - Nego (Gera D., 65.), Nikitscher (Kata, 65.), Schäfer, Nagy Zs. (Schön, 82.) - Szoboszlai, Sallai (Csoboth, 82.) - Varga B. (Gruber, 89.)

Németország:

Nübel - Kimmich (Gosens, a szünetben), Koch, Schlotterbeck, Henrichs - Nmecha, Andrich - Sané (Kleindienst, 80.), Brandt (Havertz, 61.), Führich (Musiala, 61.) - Gnabry (Wirtz, 61.)