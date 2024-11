- Michelisz Norbert: Versenyzőként nem lehetsz mindig fehér bárány

győzelem;túraautó;Michelisz Norbert;

2024-11-19 20:03:00 CET

Még összeszedettebb és még kiegyensúlyozottabb voltam, mint tavaly – árulta el a Népszavának sikerének titkát Michelisz Norbert, aki vasárnap Makaóban megvédte bajnoki címét a túraautós TCR World Tour sorozatban. A Hyundai Motorsport 40 esztendős pilótája, aki 2019 és 2023 után harmadszor nyerte meg a túraautózás csúcskategóriáját keddi budapesti sajtótájékoztatón elárulta, mostani elsőségét helyezi a legmagasabb polcra, mert a szezon legnagyobb részében nem az övé volt a legjobb autó.

Brazíliától kezdve a harmadik legjobb volt a miénk, emiatt is

nagyon büszke vagyok, hogy sikerült megvédenem a címemet. A szezonomban nem volt mélypont!

A sikeremnek ez volt a kulcsa, illetve, hogy olyan előnnyel vezettem házon belül, nem volt a márkának más választása volt, mint engem előre tolni – mesélte.

A Hyundai berkeiben zajló konkurenciaharc kapcsán elárulta, a csapat abban érdekelt, hogy minden információt megosszon Mikel Azconával és Néstor Girolamival, ő azonban társait is le akarja győzni, ezért nem bánja, ha nem tudnak meg mindent egyből. – Szeretjük egymást, de magunkat egy kicsit jobban. Ha találok valami egyértelműen jót, nem feltétlenül hangsúlyozom a többiek előtt. Versenyzőként nem lehetsz mindig fehér bárány – fejtette ki.

A mostani bajnoki címe kapcsán elmondta, szombat este úgy érezte, megnyugtató helyzetben van, éjszaka viszont arra riadt fel, kopognak az ajtaján. Aztán realizálta, az eső kopogását hallja, mindez pedig alaposan megkeverte a lapokat. –Száraz versenyen sokkal magabiztosabb lettem volna, mert egy ilyen pályán, ilyen kevés esős tapasztalattal még könnyebb hibázni. Kicsit reménykedtem, hogy nem tartják meg a futamunkat, mert akkor automatikusan világbajnok vagyok, utólag persze biztosan maradt volna bennem hiányérzet – mondta.

Minden bajnoki címemnél volt valami különleges nehézség, amit isten csapásának éltem meg. 2019-ben az eső miatt ugyancsak hatalmas volt a káosz, de jó, hogy így történt, kicsit többet edződtem. A tavalyi versengés is nagyon kiélezett volt. Az eső miatt most is kényelmetlenül éreztem magam, de tudtam, ugyanezt a szituációt évekkel ezelőtt megoldottam. Az ilyen helyzetekhez úgy állok hozzá, hogy nem várok semmit. Az évek során rájöttem, teljesen felesleges aggodalmaskodni. Megvannak a technikáim, hogy maradjak fókuszált – összegzett. Felidézte, gyerekkorában kacérkodott mindenféle autósporttal, ám miután megtapasztalta, milyen anyagi forrásokra van ehhez szükség, realizálta limitált lehetőségeit.

Szerencsés egybeesés volt, hogy 21 évesen el tudtam kezdeni versenyezni. Minden egyes csatát élet-halál harcnak fogtam fel. Ha a győzelem volt a cél és harmadik lettem, egy hétig nem lehetett hozzám szólni. 15-16 évesen azt gondoltam, 25-30 évesen kiforrott személyiség leszek, aztán rájöttem, nagyon messze vagyok ettől – tekintett vissza. – Az elmúlt hat-hét évben érzem azt, hogy kezdek lenyugodni, nem élek meg mindent tragédiának. Ez a fejlődési folyamat máig tart, ugyanakkor az első világbajnoki cím nagy önbizalmat adott. Akkoriban mindenáron győzni akartam, azt gondoltam, hogy a vb-címmel az életem kirakósa a helyére kerül. A világ legboldogabb embere voltam három hétig, aztán ez az érzés tompult. A második vb-cím után is nagyon jól éreztem magam, de tudom, most is el fog múlni ez az érzés. Meg kell tanulni kiélvezni ezeket a pillanatokat és fel kell készülni azokra a napokra, amikor ennek az emléke már halványul – mondta Michelisz Norbert, akit pályafutása során sokszor küzdött önmagában azzal, megüti-e a következő szintet.

Utóbb kiderült, igen.

A jövőt illetően úgy fogalmazott, nincsenek konkrét céljai a világbajnoki címeket illetően, ugyanakkor törekszik a maximumot kihozni a lehetőségeiből.

– Érzem magamban a lendületet, látom még azokat az apróságokat, amiben tudok fejlődni, lesz még ennél is jobb Michelisz Norbert a pályán.

Érdeklődésünkre elárulta, hogy más terület is mozgatja a fantáziáját, hiszen hatalmas élmény volt számára, hogy tavaly kipróbálhatta magát a rali Európa-bajnokság hazai fordulójában. – Szeretnék a magyar élvonal közelébe eljutni raliban. Érzékeny kérdés, mikor és milyen versenyt vállaljak be, de tudom, fogok még rali versenyeken részt venni. Egyelőre viszont nem szeretném, hogy a rali a pályaautózás rovására menjen – zárta szavait.