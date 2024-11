- Megjelent egy videó arról, ahogy TEK-esek rángatják ki a tömegből az Orbán Viktort tiltakozó táblával váró férfit október 23-án

Orbán Viktor;október 23;TEK;Hadházy Ákos;

2024-11-20 13:05:00 CET

„A biztonsági kamerák által rögzített, durva képsorok bizonyítják, hogy tényleg csak egy tiltakozó tábla felmutatása miatt rángatták ki és állították falhoz dr. Csőgör Péter volt gazdasági főnyomozót Orbán Viktor október 23-i beszéde előtt” – írja Hadházy Ákos a Facebook-oldalán.

A független országgyűlési képviselő a közösségi oldalon az említett felvételt is megosztotta. Ezen szerinte látszik, ahogy Csőgör Péter a kormányfő közeledtekor eltávolítja az addigi álcát a tábláról, ám „ahogy észreveszik civilruhás TEK-smasszerek, azonnal, minden más ok nélkül azonnal ráugranak, kiverik a kezéből a táblát és elcibálják Orbán közeléből”. Hadházy szerint egyébként a helyszínen mások mellett Szegő Tamás százados is intézkedett, aki korábban „cinikusan törvénytelen módon akadályozta meg, hogy a Telex újságírói Szijjártó Pétertől kérdezhessenek”.

Csőgör Péter korábban a Magyar Hangnak elmondta, egy ideig teljesen együttműködő volt a hatósággal, hagyta, hogy kivigyék a Millenáris területéről. A helyzet akkor változott meg, amikor a TEK-esek egy közeli mélygarázs kapuja felé kezdték ráncigálni. „Ekkor közöltem velük, hogy az együttműködő magatartásnak vége, és a földre feküdtem – tudtam, hogy a garázsban szemtanúk nélkül az tehetnének, amit akarnak” – fogalmazott. A testőrök ettől függetlenül tovább rángatták, és a garázs bejáratánál ismét a falhoz szorították Csőgör Pétert, akit szerint menet közben csipkedték, hátrafeszített kezét és csuklóját csavargatták. Végül átadták őt a II. kerületi rendőrkapitányságnak, ahol – hét órás előállítása után – szabálysértési eljárást indítottak.

A lap megtudta, a jogalapot az szolgáltathatta, hogy a tüntető zsebében egy aprócska, 4 centiméteres pengehosszúságú sniccert találtak a TEK-esek. Erre Csőgör Péter elmondása szerint azért volt szükség, hogy kicselezhesse a Millenáris beléptető személyzetét, hiszen a péniszes tiltakozó táblájával biztos nem engedték volna be a rendezvényre. Csakhogy a sniccer, legyen akármilyen kicsi is, testi sértésre alkalmas eszköznek számít, és hordozása egy nyilvános rendezvényen kimeríti a rendzavarás fogalmát. Csőgör Péter ugyanakkor nem tulajdonít ennek nagyobb jelentőséget: a gumi jogszabályból adódóan, szerinte tapétavágó kés híján a transzparens rúdját minősítették volna veszélyes eszköznek, és ha az sincs nála, kitalálnak valami más jogi alapot a vegzálásra.

A rendőrségnek az esetről szóló, október 23-ai közleményében az állt, a nemzeti ünnep alkalmából tartott megemlékezést próbálta megzavarni egy férfi, akinél egy tapétavágó kés is volt. Kivezették őt a rendezvény helyszínéről, majd előállították a II. Kerületi Rendőrkapitányságra, és rendzavarás szabálysértés miatt indítanak vele szemben eljárást.