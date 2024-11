- Borostyánének a Makámtól

koncert;lemezbemutató;Makám;Fonó Budai Zeneház;

2024-11-21 12:01:00 CET

A kvartetten Okos Viola hegedül és énekel, Bata István basszusgitározik, Restás Gergő ütőhangszereken játszik. – A Covid alatt és után sok új dalt komponáltam, és amikor meghallottam Violát énekelni, evidens volt, hogy ezek a dalok rá várnak. Bata Pityuval az Ady-lemezünk alatt fonódott szorosra a kapcsolat – jó vele játszani, kiváló basszusgitáros és improvizatőr. Restás Gergőt a Szimpla kertben hallottam pár éve, és kisebb nyomozásra volt szükség, hogy rátaláljak, mivel nem ismertük egymást – mesélte a formáció születéséről lapunknak múlt év nyarán adott interjújában Krulik Zoltán.

A Makám az etno- folk- és világzene egyik legrégibb hazai követe, zenéjében a Távol-Kelet, a Balkán, a jazz és a kortárszene hatása is fellelhető. Hangzásvilágát az etnikus és a hagyományos európai hangszerek együtthangzása tették egyedivé. Legújabb korszakát a magyar népzene archaikus formái és a dal újrafelfedezése jellemzi. Életművében egyre markánsabban vannak jelen a megzenésített versek, a kvartett is kortárs költők verseit adja elő. Ezt rögzíti a Fonó Records gondozásában most megjelent lemez, a Borostyánének, amelyen a blues és a tangó világa is feltűnik.

A lemez címadó dala Lackfi János költeményére készült. Falcsik Mari, László Noémi, Láng Eszter, Tóth Krisztina, Müller Péter Sziámi, Jónás Tamás, Jász Attila versei mellett a korongon szerepel még Szabó Lőrinc és Federico García Lorca „dalszövege” is. – Anyakönyv című prózakötetem írása idején kiapadt bennem a dalszövegforrás, ezért olyan verseket kerestem, amelyek dallá formálhatók. Bújtam a köteteket, folyóiratokat, néhány a világhálón, a Facebookon köszönt vissza rám – mondta el Krulik Zoltán a dalok születéséről tavalyi interjújában.

A Makám Quartet november 22-én tartja lemezbemutató koncertjét a Fonó Budai Zeneházban. A koncerten vendégként fellép az 1983-ban alakult Szabó Sándor/Major Balázs Oriental Project is, amely egy ősi zeneiségből táplálkozó, héttételes szertartászenét ad elő.

Infó: Borostyánének: a Makám Quartet lemezbemutatója. November 22., Fonó Budai Zeneház. Vendég: Szabó Sándor/Major Balázs Oriental Project