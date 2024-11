- Újabb miniszter mondott le Szerbiában az újvidéki tragédia miatt

Szerbia;lemondás;tragédia;miniszter;Újvidék;

2024-11-20 15:44:00 CET

Szerdán lemondott Tomislav Momirović, Szerbia bel- és külkereskedelmi minisztere, aki az előző kormány építésügyi, közlekedési és infrastruktúra-fejlesztési tárcavezetője volt 2020 és 2022 között, amikor az újvidéki vasútállomás épületének felújítása zajlott - írja a Szabad Magyar Szó.

Mint korábban mi is hírt adtunk róla, november 1-én leszakadt az újvidéki vasútállomás előtt emelt betonszerkezet, amelynek következtében 14 ember vesztette életét. A tragédiát követően tüntetések kezdődtek Belgrádban és Újvidéken a felelősök elszámoltatásáért.

Eddig Goran Vesić, a jelenlegi kormány építési és közlekedési minisztere nyújtotta be lemondását november elején. Vasárnap egy újabb sebesült vesztette életét, így a halálos áldozatok száma 15-re nőtt. Kedden arról is beszámoltunk, hogy a tragédia miatt a Szabadka-Belgrád vasútvonal üzembe állítását is elhalasztották.