- 6,2 millió dollárért kelt el egy aukción egy falra ragasztott banán

képzőművészet;árverés;aukció;banán;műalkotás;

2024-11-21 12:39:00 CET

6,2 millió dollárt, azaz átszámítva körülbelül 2,4 milliárd forintot fizetett egy kínai vállalkozó a New York-i Sotheby's aukcióján Maurizio Cattelan a Komédiás című alkotásáért, amely egy falra ragasztott érett banánból áll.

A BBC beszámolója szerint Justin Sun szerdán hat másik riválisát túllicitálva szerezte meg az olasz képzőművész híres installációját. „Az elkövetkező napokban az egyedülálló művészeti élmény részeként megeszem a banánt” – nyilatkozta a kínai üzletember. A banánt – amely most talán a világ valaha eladott legdrágább gyümölcse – a The New York Times szerint 35 centért, vagyis nagyjából 136 forintért vehették meg az árverés előtt.

A megosztó alkotást 2019-ben mutatták be először, és azonnal heves vitákat váltott ki arról, hogy mi is számít művészetnek. Érdekesség, hogy korábban kétszer is előfordult, hogy a gyümölcsöt megették. Négy éve David Datuna performanszművész tolta be a banánt, miután a műalkotás 120 ezer dollárért elkelt Miamiban az Art Baselen, tavaly pedig egy éhes dél-koreai egyetemista majszolta el, amikor a szöuli Leeum Museum of Artban állították ki. A múzeum nem csinált nagy ügyet az esetből: fogtak egy másik banánt és azt kiragasztották a falra, lévén a gyümölcsöt egyébként is folyamatosan cserélni kell, mert idővel megrohad.