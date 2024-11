- Nincs egyetértés a Cop29-en

finanszírozás;COP29;

2024-11-22 19:13:00 CET

A tegnapi napon sem sikerült megegyezésre jutniuk a résztvevőknek, mennyi támogatást kapjanak a fejlődő országok, a klímaváltozás hatásainak kivédéséhez. A Bakuban (Azerbajdzsán) Cop29 néven folyó, és ma a zárónapjához érkezett tárgyalások legfőbb kérdése, sikerül-e a résztvevőknek megegyezni abban, mennyi pénzzel támogassák a gazdag országok azokat a fejlődő államokat, amelyek a szennyezésekhez ugyan kevésbé járulnak hozzá, de a klímaváltozás hatásait nagyon is megérzik.

A világ gyakorlatilag az összes, mintegy kétszáz országát a résztvevők között tudó Cop-tárgyalások zárónyilatkozat kiadásával végződnek, de tegnap már a vázlat megfogalmazása is elakadt, mert politikusok és civilek is élesen kritizálták a szöveget, amely két egymással ellentétes nézetet tükröz. A fejlődő államok azt szeretnék, ha az iparosodott országok 2025 és 2035 között meghatározatlan, de billió dollárokat biztosítanának részükre. Az iparosodott országok ezzel ugyan egyetértenek, de azt szeretnék, hogy azok, akik ezt megkapják, saját forrásaikból is járuljanak hozzá a klímaváltozás hatásainak csökkentését célzó költségekhez. A tárgyalások egyik kritikus pontja az volt, hogy az olyan gazdag országok, mint Kína vagy az Öböl-menti arab országok hozzájáruljanak-e a költségekhez. (Az ENSZ Kínát technikailag fejlődő országnak tekinti.) Több delegált amiatt is aggodalmát fejezte ki, hogy a szöveg nem utal a tavaly Dubajban elfogadott határozatra, amelyben az szerepel, hogy az országok oly módon hagyják el a fosszilis üzemanyagok felhasználását, ahogyan az számukra a legmegengedhetőbb. A Cop29 hivatalosan ma ér véget, de szakértők szerint a tárgyalások a hétvégén is folytatódnak.