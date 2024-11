- Rogán Antal mindenkit megnyugtatott, nem telepít a kormány mini-Pegasus kémszoftvert azok telefonjára, akik letöltik a Digitális Állampolgárság alkalmazást

titkosszolgálatok;Rogán Antal;Magyar Péter;Pegasus;digitális állampolgárság ;

2024-11-21 15:35:00 CET

Alaptalanok azok az aggodalmak, amelyek szerint egy „mini-Pegasus kémszoftvert” telepítenek a telefonjukra azok, akik letöltik a Digitális Állampolgárság Program (DÁP) alkalmazását – állapította meg Rogán Antal kabinetminiszter a Techxpo informatikai konferencián elhangzott előadása után a hvg.hu szerint.

„Ettől egyáltalán nem kell tartani. A DÁP-nak még a leírása is nyilvánosan hozzáférhető, egyszerű azonosítási kulcs, ami megfelel az összes nemzetközi sztenderdnek (…), a hitelesítését többen is elvégezték. (…) Arra alkalmas, hogy az emberek csak azokat az információkat osszák meg magukról, amelyeket ők meg szeretnének” – magyarázta a tárcavezető, majd megjegyezte, a telefon egyéb tartalmaira az applikáció nem lát rá.

A DÁP-on keresztül jelenleg igényelhető például erkölcsi bizonyítvány, Rogán Antal szerint ez a leggyakrabban kért hivatalos papír. A program azonban még fejlesztés alatt áll, hamarosan például banki szerződéseket vagy munkaszerződéseket is köthetnek az azonosítás segítségével a magyar állampolgárok.

Magyar Péter azon állításáról, hogy a miniszter szűk körben elismerte, azért akarja megvenni az állam a Vodafone-t, hogy rálássanak több millió ügyfél adataira, Rogán azt mondta:

„Ennél nagyobb ostobaságot még életemben nem hallottam. Ha minden ostobaságra egyenként reagálnánk, akkor ezzel menne el a nap 24 órája.”

Magáról Magyar Péterről pedig úgy fogalmazott: „Én nem foglalkozom vele. Azt látom, hogy nem szeret, de ez az ő személyes problémája. Nem veszem magamra”.

Magyar Péter azt is állította, hogy a független újságok szerkesztőségeibe is ültetnek embereket, akik a Rogán-féle titkosszolgálatoknak jelentenek. Rogán Antal szerint, ha erről Németországban érdeklődnének, akkor még el is ismernék, hogy ez így van. Magyarországon azonban „ha ez véletlenül így is lenne, akkor én semmit nem mondhatnék erről miniszterként”. Megjegyezte, hogy senkiről nem gyűjtenek olyan információt, aminek nem nemzetbiztonsági szempontból van jelentősége. Politikai vitákkal elmondása szerint nem foglalkoznak, mellesleg szerinte nincs is szükségük rá, hogy Magyar Pétert megfigyeljék, mert a tapasztalatok azt mutatják, hogy a párton belül felveszik egymást, és amit felvesznek, nyilvánosságra is hozzák.

A propagandaminiszter az előadása előtt is nyilatkozott a sajtónak, erről itt írtunk. Egyebek közt arról beszélt, hogy szerinte valami nincs rendben abban a közösségben, ahol mindenki hangfelvételt készít a másikról.