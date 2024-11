- Szexbotrány miatt visszalépett Donald Trump egyik miniszterjelöltje

Visszalép Matt Gaetz, Donald Trump igazságügyi miniszterjelöltje, aki nemrégiben szexbotrányba keveredett. Döntéséről a republikánus politikus az X-en számolt be.

Matt Gaetz-t állítása szerint egy tegnapi találkozón több szenátor győzte meg arról, hogy jobb, ha távozik, „átgondolt visszajelzéseiket” ugyanis nagyra értékeli. Mindemellett Gaetz azt állította, hogy ugyanakkor sokan támogatták is őt, és azért döntött a visszalépés mellett, nehogy elterelje a figyelmet Donald Trumpnak és stábjának munkájáról.

- írta.

Azt természetesen nem említette, hogy miért távozik. Matt Gaetz ugyanis azzal is bekerült a hírekbe, hogy vizsgálat indult ellene, amiért anyagi ellenszolgáltatás fejében szexuális kapcsolatot létesített egy kiskorú lánnyal. A lány állítása szerint 17 évesen került intim kapcsolatba a politikussal, ezt követően indult meg ellene a kongresszusi vizsgálat. Azóta egy másik nő is eskü alatt vallotta, hogy Matt Gaetz fizetett neki a szexért.

Mindezek fényében Matt Gaetz lehetséges pozíciója azért is kavart nagy port, mert az Egyesült Államokban az igazságügyi miniszter egyben a legfőbb ügyészség vezetőjének szerepét is ellátja, ebbéli minőségében pedig a kormány egyik leghatalmasabb posztja lett volna az övé.

I had excellent meetings with Senators yesterday. I appreciate their thoughtful feedback - and the incredible support of so many. While the momentum was strong, it is clear that my confirmation was unfairly becoming a distraction to the critical work of the Trump/Vance…