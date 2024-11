- Narancsos mélyállam

Fidesz;kémkedés;Magyar Péter;

2024-11-23 06:00:00 CET

Semmi biztosat nem lehet tudni, mi igaz abból, amit Magyar Péter a nemrégiben állított-sejtetett, hogy őt és munkatársait lehallgatják, állami és magántitkosszolgálatok szimatolnak utánuk.

Egyet kivéve: csoda, vagy megmagyarázhatatlan parajelenség lenne, ha a Fidesz mélyállama nem így tenne.

A NER Magyarnál sokkal-sokkal veszélytelenebb figurákra is ráállított titkosszolgálatokat, féllegális vagy teljesen svarcz ügynökkomandókat. Kis emlékeztető, visszafelé az időben: 2021-ben derült ki, hogy Magyarékhoz képest a Fideszre elhanyagolható veszélyt jelentő újságírókat, ellenzéki politikusokat, ügyvédeket, Fidesznek kényelmetlen üzletembereket figyelt meg az adófizetők pénzén üzemelő magyar titkosszolgálat a méregdrága, akciónként 15 millió forintba kerülő izraeli Pegazus kémszoftverrel. 2018-ban a Magyarnál lényegesen kevesebb veszélyt jelentő, pár száz szakértelmiségi által ismert magyar jogvédő civilekre dolgozott egy izraeli magántitkosszolgálat. A hónapokon át tartó összehangolt, nemzetközi akcióban kompromittáló anyagokat készítettek civilekkel, majd ezek a hangfelvételek sorra fideszes propagandisták asztalán landoltak. A Fidesz már 2010 előtt, ellenzékből is csuklás nélkül dolgoztatott az UD Zrt. magántitkosszolgálattal, akik állami hatóságokba épültek be, Fidesz-ellenlábasokat figyeltek meg, strómant próbáltak beépíteni az akkor még létező MDF-be, kompromittáló, bezsarolásra alkalmas anyagokat akartak gyűjteni Dávid Ibolya volt igazságügy miniszterről, MDF akkori elnökéről.

A hírszerzési akciók elkövetői azóta zsíros fideszes kifizetőhelyeken landoltak, az UD Zrt. volt vezetője, a III/III-as múltú Horváth József ma a „szuverenitásvédelminek” csúfolt propagandahivatal egyik vezetője.

Mármost akkor képzeljük el, hogy ha ezekben a piti, Fideszre semmiféle veszélyt nem jelentő ügyekre ilyen vehemenciával mozdult a Fidesz, akkor mit lép, amikor azt látja, hogy Magyar, semmiből jött pártja, a Tisza már több százalékkal veri a Fideszt. A Fidesz hátországában pedig immáron ezermilliárdos méretű vagyonok halmozódtak fel az ellopott uniós pénzekből amelyeket közvetlen, súlyos veszély fenyeget. Na szóval el lehet képzelni, hogy Magyarral szemben milyen hírszerző-ügynöki gépezetet mozdulhatott meg. És jobb esetben csak magyar. Rosszabb esetben orosz, miután az orbáni állam Putyin stratégiai szövetségese, Orbán pedig Putyin egyik legfontosabb sakkbábúja, Magyarország pedig az orosz titkosszolgálat EU-s hátországa.

Szóval lehet megmosolyogni, hogy magyarék éppen legújabban kémtollat találtak az irodájukban egy kábelköteg számára fúrt lyukba bedugva, merthogy egy ilyen hangfelvevős „kémtollat” tényleg bárki rendelhet a neten. Ami ilyenkor érdekes az a ilyen kütyü telepítése. Ami csöppet sem olyan egyszerű, mint az első hallásra tűnik. Ehhez pontosan fel kellett deríteni a helyszínt, megtalálni a belsős árulót, megközelíteni, beszervezni, betanítani a telepítésre és mindezt – a Tisza gyakorlatilag fél éve létezik – rendkívül rövid idő alatt.