Benjamin Netanjahu;Orbán Viktor;ICC;

2024-11-23 06:00:00 CET

Hadd fogalmazzak még egyszer világosan: bármit is sugalljon az ICC, Izrael és a Hamász között nincs egyenlőség. Nincs. Mindig Izrael mellett fogunk állni a biztonságát fenyegető veszélyekkel szemben – mondta Joe Biden hivatalban lévő amerikai elnök arra reagálva, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsot adott ki Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök és menesztett védelmi minisztere, Joáv Galant ellen. A Fehér Ház sajtótitkára is megerősítette az elnök szavait, közölve, „nem fogunk semmilyen elfogatóparancsot végrehajtani. Donald Trump megválasztott elnök és csapata, ezúttal demokrata képviselők által is megtámogatva szankciókat sürgetnek az ICC főügyésze és a döntést meghozó ügyészek ellen.

Az előzetes jelzések alapján a washingtoni reakcióra lehetett számítani. Meg is tehetik, hiszen az USA nem részese a Római Statútumnak, mint ahogy Izrael vagy Oroszország sem az. Az Iráni Forradalmi Gárda, a Hamász és egyéb terrorszervezetek, de a Palesztin Hatóság vagy Erdogan Törökországa is az igazságszolgáltatás győzelmeként ünnepeli az ICC döntést. Dél-Afrika, - amely már az ICC-hez fordult a szerinte háborús bűnöket elkövető Izraelt vádolva -, álláspontja azért különleges, mert Vlagyimir Putyin esetében például jelezték, hogy hajlandók garantálni az orosz elnök biztonságát, ha az országba látogat.

A tagállamok viszont vagy hallgatnak, vagy igen kimérten nyilatkoznak. A nyugati megszólalók – még ha jelezték is, mint például Ausztria, hogy nem értenek egyet a döntéssel- azt hangsúlyozzák, tiszteletben tartják az ICC függetlenségét, amelynek döntése a tagállamokra nézve kötelező. Franciaország is „az ICC alapokmányával összhangban” fog eljárni, de annak kapcsán, hogy le is tartóztatnák Netanjahut, ha az országba jönne, a külügyi szóvivő csak annyit mondott, hogy ez „jogilag bonyolult”.

Valóban különleges helyzet állt elő, de a Római Statútumhoz való csatlakozás önkéntes, az ICC döntésének végrehajtása viszont kötelező. Ennek felülbírálása az igazságszolgáltatás és a nemzetközi jogrend elleni támadás. Amire az Európai Unióban csak Orbán Viktor vetemedett.