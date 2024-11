- MÁV: nem elég az első hó, Kelenföldön egy sérült felsővezeték okoz káoszt a vonatközlekedésben

MÁV;pótlóbuszok;vonatkésések;felsővezeték hiba;Kelenföldi vasútállomás;

2024-11-22 16:15:00 CET

A Budapest-Győr, a Budapest-Székesfehérvár és a Budapest-Pusztaszabolcs vonalon jelentős késésekre, rövidebb szakaszon közlekedő járatokra kell számítani, mert Budapest-Kelenföld állomásnál megsérült a felsővezeték. Kelenföld és Háros, valamint Kelenföld és Nagytétény-Diósd között szünetel a forgalom a helyreállításig – közölte pénteken délután röviddel fél kettő után a Mávinform. A hóhelyzet miatt reggel kialakult közlekedési káosz, majd az online jegyvásárlási rendszer ismételt összeomlása után egy nap alatt ez már harmadik „csapás” a hazai vonatközlekedésre.

A Mávinform tájékoztatása szerint a fővárosi, illetve érdi megállóhelyek a BKK, illetve a Volánbusz menetrendszerinti járataival érhetők el. Kelenföld, Etele tér és Tárnok között közvetlen pótlóbuszok közlekednek, a posztban felsorolt megállóhelyeket érintve. – Az érintett budai agglomerációba javasolt a Volánbusz menetrendszerinti járatainak igénybevétele, melyeken elfogadják a vasúti jegyeket is. Az M3 metrón Kőbánya-Kispest és Népliget között, az 1-es villamoson Népliget és Kelenföld között elfogadják a vasúti jegyeket is. A fővárosi megállóhelyek, illetve Budaörs a BKK menetrendszerinti járataival is elérhető, számos járaton (33, 40, 40B, 40E, 88, 88A, 101A, 101B, 114, 133E, 140A, 150, 213, 214, 240, 250B, 287) elfogadják a vasúti jegyeket is.

Forgalmi változások léptek életbe a felsővezeték-sérülés miatt a Budapest-Győr-Hegyeshalom vonalon, az S10-es, G10-es vonatok Budaörsig közlekednek és onnan fordulnak Tatabánya, Győr felé. az oroszlányi S12-es vonatok csak Tatabánya és Oroszlány között közlekednek, de a távolsági vonatok végig közlekednek. Az InterCity, EuroCity és Railjet vonatok Budaörsön is megállnak. A Keleti pályaudvarról 15:01-kor és 16:01-kor Győrbe induló G10-es vonat nem közlekedik. A Prága felől érkező, Győrből 11:50-kor a Déli pályaudvarra továbbindult RegioJet csak Kelenföldig közlekedett. A Déli pályaudvarról Prágába 14:45-kor induló RegioJet (RJ 1036) csak Kelenföldtől közlekedik. A győri fővonali feláras vonatokon helyjegy és pótdíj megfizetése nélkül lehet utazni a menetrend helyreállításáig.

A Budapest-Székesfehérvár vonalon a Tárnokig közlekedő pótlóbuszok mellett a távolsági vonatok (Balaton, Tópart, Bakony, Göcsej InterCityk, sebesvonat) csak Székesfehérvárig közlekednek és onnan indulnak. A székesfehérvári Z30-as, G43-as vonatok csak Tárnokig közlekednek, onnan fordulnak vissza Székesfehérvár felé, míg a martonvásári Z30-as, S36-os vonatok nem közlekednek, ahogy a Székesfehérvárról 15:18-kor Kőbánya-Kispestre induló G43-as vonat sem közlekedik.

További nehézséget okoz, hogy a Kelenföldről a Déli pályaudvarra 13:10-kor továbbindult tapolcai sebesvonat áramszedője megsérült, Kelenföld előtt várakozik. A Budapest-Pusztaszabolcs-Pécs vonalon Az InterCityk (pécsi Mecsek, kaposvári IC-k) csak Pusztaszabolcsig közlekednek és onnan indulnak. A pusztaszabolcsi S40-es, valamint az S42-es, Z42-es vonatok csak Hárosig közlekednek, onnan fordulnak Pusztaszabolcs, Dunaújváros felé: Nem közlekednek a százhalombattai S40-es vonatok, de nem indul a Déli pályaudvarról 14:15-kor a Dunaújvárosba tartó Z42-es vonat sem.