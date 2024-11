- Kornél: ajándék a közösségnek

kerékpáros közlekedés;Kosztolányi Dezső tér;kézimunka;Kornél galéria bolt és kávézó;

2024-11-24 21:25:00 CET

A Kornél szellemisége egyrészről Esti Kornél mágikus világát idézi, mintha épp itt futna össze a sarkon az író és játékos, könnyed, az unalom s olykor a polgári normák ellen lázadó, ifjú alteregója. Emellett a Cornelius latinul egyszarvút jelent, ami a logójukban is megjelenik: a hely otthont ad az „unikornisoknak”, a ritka és értékes személyeknek, akik itt találkozhatnak, és tovább szőhetik e kis közösség finom emberi szövetét.

Már a bejáratnál összefutunk Máray Mariann grafikus-illusztrátorral, akinek különleges zöldséggrafikáiról és a szöveget mellőző, csendes könyveiről is írtunk a Visszhangban. Számára a Kornél több, mint törzshely: a béke szigete, ahol a lelke megpihen, és itt tud az egyik félreeső asztalhoz leülve elmélyülten alkotni is.

Ide tényleg hazaérkezik a vendég, a kellemes kávé- és süteményillatban a szeme is eltelik a sok kis kinccsel. Jelenleg nagyjából harminc alkotóval dolgoznak együtt, akiknek időnként pop-up kiállítást rendeznek, munkáik pedig baráti áron megvásárolhatók,

legyen szó képeslapokról, printekről, egyedi ékszerekről, avagy századfordulós játékokról – ezt már Vágó Marianna Rita tulajdonos-üzletvezető meséli, a Kornél közösségi-kulturális programjainak szervezője, aki a többi között árny- és papírszínházakat, marionetteket készítő Ötvös Enikővel épp új műtermet keresett, amely elég tágas közösségi programok szervezésére. Ekkor találtak rá a Feneketlen-tó partján a helyiségre, amely már korábban is galéria volt, a néhai Scheffer Lívia működtette évtizedeken át. Ő nagyon befogadó volt, a művészet iránti rajongása mellett a lelki gazdagságával is bőkezűen bánt – ezt az energiát élesztették újra és viszik tovább a Kornél alapítói.

A harmadik társuk Fülöp József, eredetileg történész, ám otthonosan mozog a gasztronómia és a kávék világában, az ő kreációja a hely két specialitása, a rózsaborsos-karamellás Kornél és a levendulás Kornélia. Komjáthy István pedig a légifotózás szerelmese, egyedi papírsárkányokat épít, emellett merített papírból képeslapokat készít. Marianna a boltban kapható képeslapok szerelmese is, hiszen ez más, mint elküldeni egy e-mailt, időt kell szánni a kiválasztására, az üzenet megírására, ami már jelezheti a címzettnek, hogy fontos számunkra.

Ahol a biciklik is pihenhetnek

Sokan térnek be a Kornélba akár kutyasétáltatás vagy bringázás közben is. Bár a szomszédos park nagy fejlődésen megy át – van már futópálya és köztéri tornaeszközök, a játszóteret pedig az idén újították fel –, hiányzik az alapvető infrastruktúra, nincs elég ivókút, mosdó. Közel s távol eddig nem akadt biciklitámasz sem, holott errefelé sokan járnak két keréken, nem csak fiatalok. A Bartókon végigsuhanva alig fél óra alatt a belvárosba juthatunk, de a dél-budai vérkeringés utolsó csomópontja is a Kosztolányi Dezső tér, innen kezdődik a kertváros. Lassabb itt az élet, belefér a tekerés, és a kerékpársáv kialakítása óta olyanok is bringára kaptak, akik eddig féltek a forgalomban. Ezt mesélik a kerekparparkolas.hu újonnan indult közösségi vállalkozás alapítói is: Dormán Emese, Kovács Virág és Török Vazul mindhárman lelkes bringások, ketten korábban együtt dolgoztak a Magyar Kerékpárosklubban. Őket kérte fel a Kornél, hogy segítsenek a biciklitároló létrehozásában, a tervezéstől az engedélyeztetésen át a megvalósításig.