- Mégis lesz idén MikulásGyár

2024-11-23 12:38:00 CET

„Lesz MikulásGyár! November 29. és december 21. között megrendezzük még egyszer, hogy legyen mit enniük az éhező gyerekeknek, akik csak tőlünk kapnak” – olvasható a MikulásGyár Facebook-oldalán.

A bejegyzés úgy folytatódik: „Nincs szükség sajnálkozásra, nincs szükség új MikulásGyárra. Szükség van azonban arra, hogy a jóérzésű emberek tömegesen támogassák a MikulásGyár Alapítvány működését. Azok is, akik eddig sosem tették. Jó lenne megmutatni, hogy nem teljesen reménytelen a szegény gyermeke ügye. Jó lenne!”.

A karitatív akció fő szervezője és tulajdonosa, Zsolnai Endre múlt héten ugyancsak a közösségi oldalon jelentette be, hogy idén nem rendezi meg a Jubileumi 20. MikulásGyár ünnepi eseményt. „Tudomásul veszem, hogy Magyarország a MikulásGyárra nem tart igényt” – fogalmazott. Az RTL Híradónak Zsolnai azt mondta, idén egyetlen támogatót sem tudott maga mellé állítani, az évek óta veszteséges eseményt pedig nem tudja egyedül fenntartani. Ezt a helyzetet Facebook-bejegyzése szerint annak tulajdonítja, hogy az elmúlt években a megkérdezése nélkül valótlanságokat terjesztettek a MikulásGyárról és személy szerint róla is, sokan ellenségként tekintenek rá, a sajtó pedig negligálja. Legfőbb okként azt nevezte meg, hogy sosem volt és nem is hajlandó „egy végletekig klikkesedett, csakis belterjes viszonyok között működő társadalomban” közlekedni.