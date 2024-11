- Pert vesztett Strasbourgban a magyar állam, Kövér László jogsértően szabott ki bírságot a rabszolgatörvény ellen tiltakozó Szabó Szabolcsra

bírság;Kövér László;strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága;Szabó Szabolcs;

2024-11-23 21:19:00 CET

Jogsértően bírságolta meg Kövér László házelnök az ellenzéki Szabó Szabolcsot, amiért a rabszolgatörvény ellen tiltakozott a Parlamentben 2018 decemberében - számol be a bhvg.hu a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága még november 21-én kelt ítéletéről, amely azt jelenti, hogy vissza kell fizetni a Szabó Szabolcstól jogtalanul elvett pénzt.

Az ítélet nem az első pert zárja le, amely Kövér László bírságai miatt veszít el a magyar állam ellenzéki politikusokkal szemben. 2018 decemberében emlékezetes jelenete volt az Országgyűlés életének a túlóráról szóló rabszolgatörvény néven ismertté vált jogszabály körüli botrány. A Munka törvénykönyvének a módosításáról a fideszes Szatmáry Kristóf és Kósa Lajos nyújtott be törvényjavaslatot, benne két neuralgikus ponttal. Az egyik cikkellyel 250-ről 400 órára emelték a maximális túlóraszámot, a másik, hogy az ezért járó pluszpénzt a munkáltatók nem 12, hanem 36 hónapon belül adhatják oda a munkavállalóiknak. A 400 óra túlórához elég lett, ha a munkáltató írásban megállapodik a munkavállalójával. Bár a rabszolgatörvényt 2018. december 12-én végül 130 igennel 52 nem ellenében elfogadták egy tartózkodás mellett, előtte az ellenzék 2925 módosító javaslatot nyújtott be hozzá, a parlament ülését pedig megpróbálta ellehetetleníteni. Ellenzéki képviselők elállták Orbán Viktor útját az ülésteremben, sípoltak, zajt csaptak, Kövér László helyét is elfoglalták. A házelnök ezt úgy torolta meg, hogy több tucat politikus fejenként 1-1,5 millió forintos bírságot kapott, amit aztán levontak a képviselői tiszteletdíjukból. Szabó Szabolcs 1,1 millió forintra büntette Kövér László, amiért részt vett az akcióban.

Szabó Szabolcs erre a strasbourgi bírósághoz fordult, a pert pedig, mint kiderült, meg is nyerte. A hvg.hu szerint a bírói tanács Paczolay Péter volt alkotmánybírósági elnökkel a sorai közt egyhangúan megállapította, hogy az ellenzéki képviselőnek sérült a véleménynyilvánítási és a tisztességes eljáráshoz való joga.

A bírság kiszabásakor indoklásképpen Kövér László azt állította, hogy Szabó Szabolcs fizikai erőszakkal próbálta megakadályozni, hogy pulpitusra lépken, felmutatott egy transzparenst mutatott fel. A képviselő tagadta, hogy erőszakot alkalmazott volna, a fideszes kétharmad azonban megszavazta a büntetését, anélkül, hogy előadhatta volna az álláspontját a mentelmi bizottság előtt. Szabó Szabolcs ennek megfelelően azzal indokolt strasbourgi beadványában, hogy a kiszabott bírságnak nem volt jogalapja, aránytalan volt és politikai célokat szolgált, ráadásul nem volt lehetősége tisztességes eljárásban megtámadni az ellene kiszabott szankciót.

A bíróság helyt adott Szabó Szabolcs panaszának, ennek megfelelően a magyar államnak most ki kell fizetnie a tőle annak idején elvett pénzt. Akkori árfolyamon Kövér László 2800 eurótól fosztotta meg Szabó Szabolcsot, a magyar államnak most 2820 eurót kell adnia, de jelenlegi árfolyamon, sőt, 3 hónap után már kamattal.