- Russel nyert Las Vegasban, de Verstappen sorozatban negyedszer is megszerezte a világbajnoki címet

Forma-1;Red Bull;Mercedes;Las Vegas;Max Verstappen;George Russell;

2024-11-24 09:38:00 CET

A címét megvédve sorozatban negyedik Forma-1-es világbajnokságát nyerte meg Max Verstappen azzal, hogy a Las Vegas-i Nagydíjon ötödikként ért célba, így az összetettben akkora pontelőnyre tett szert, amit már nem lehet behozni a hátralévő két futamon. A helyi idő szerint szombaton 22 órakor elrajtolt viadalon a Red Bull 27 éves holland versenyzője végig csak arra koncentrált, hogy egyetlen riválisát, Lando Norrist (McLaren) maga mögött tartsa, ezt pedig sikerült is megtennie, így negyedszer nyerte meg a vb-t. A leggyorsabb körért járó pontot Norris kapta.

Az 50 körös futamon George Russell, a Mercedes brit versenyzője diadalmaskodott, mögötte csapat- és honfitársa, a hétszeres vb-győztes Lewis Hamilton ért célba másodikként, Carlos Sainz Jr. a Ferrari spanyol pilótája pedig harmadikként. Norris végül hatodik lett. A Nemzeti Sport beszámolója felidézte a Las Vegas-i futam előzményeit is. Az időmérő edzésen Russel magabiztos teljesítményt nyújtva hódította el a pole pozíciót, mellőle Carlos Sainz Jr. rajtolhatott, míg a második sorból Pierre Gasly és Charles Leclerc vághatott neki a villanyfényes futamnak, aminek végén nagy volt az esély a bajnokavatásra. Max Verstappen is tisztában volt azzal, hogy ha Lando Norris előtt látja meg a kockás zászlót, két versenyhétvégével a 2024-es idény vége előtt bebiztosítja negyedik világbajnoki címét.

A mezőny egyébként teljes volt a meglehetősen hűvös időjárási viszonyok között rendezett futamon. A kvalifikáción nagy balesetet szenvedő Franco Colapinto ugyanis engedélyt kapott arra, hogy részt vegyen a versenyen, továbbá autóját is sikerült megjavítaniuk a Williams szerelőinek. Colapinto viszont csak a bokszutca végéről mehetett a mezőny után a rajtot követően. Russell simán eljött a rajtnál, és megtartotta a vezetést, mögé azonban a negyedik helyről rajtoló Leclerc zárkózott fel. Sainz visszacsúszott a harmadik pozícióba, a spanyolt Gasly, Verstappen és Norris követte az első kör végén. Leclerc egyébként nem szakadt le Russelltől, utóbbit dolgát ráadásul az autójára ragadt műanyag zacskók sem könnyítették meg.

Leclerc a negyedik körben próbálkozott meg először az előzési kísérlettel, ám Russell kivédekezte a támadást. Kicsivel hátrébb Verstappen akciója Gasly ellen jóval sikeresebb volt, aminek köszönhetően a háromszoros világbajnok feljött a negyedik pozícióba. Kicsivel később Verstappen még egy helyet javított, ám ehhez kellett az is, hogy Leclerc-nél valamilyen nem várt probléma lépett fel. A monacói mellett Sainz, majd Verstappen is elment, végül a 10. körben – egyszerre Norrisszal – a bokszutca felé vette az irányt kemény gumikért. Ezután Sainz, Verstappen, majd az élről érkező Russell is kiállt új abroncsokért, aminek következtében átmenetileg Lewis Hamilton vette át a vezetést.

A 14. körben ismét Russell vezette a versenyt, őt a Red Bull párosa követte. Bár Sergio Pérez még bokszkiállás nélkül állt, Verstappen Sainz elé, a második helyre került a kerékcserékkor. A 16. körben motorprobléma lépett fel az előkelő helyről rajtoló Gaslynál, aki így a bokszutcába hajtott, és feladta a futamot. A pályán azonban izgalmas csata alakult ki, aminek következtében Norris elé került Hamilton, aki rövidesen már Leclerc-t támadta a negyedik pozícióért. Fél távnál Russell előnye már tíz másodperc volt Verstappennel szemben, majd a holland versenyző a 28. körben letudta második kerékcseréjét. A 42. körben Sainz előzte meg Verstappent, akit azonnal elkezdett támadni Leclerc is. A hajrában főként ez szolgált még némi izgalommal, végül Leclerc el is ment a Red Bull-os mellett három körrel a leintés előtt. Bár Norris kiállt lágy gumikért az utolsó előtti körben, hogy legalább a leggyorsabb körért járó pontot megszerezze, mindez nem sok hatással volt a világbajnoki csatára.

A vb a jövő héten Katarban folytatódik, majd december 8-án az Egyesült Arab Emírségekben zárul.