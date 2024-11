- Önkorrekció

Orbán Viktor;A Nyugat alkonya;Eurázsia;

2024-11-25 06:00:00 CET

A rajzfilmfigura Maci Laci eredeti, angol neve (Yogi Bear) viccesen utal a kor híres baseball játékosára, Yogi Berrára. A kiváló sportember utólag leginkább frenetikus bemondásairól híres. Ezek egyike, hogy „jósolni nehéz, különösen a jövőt illetően”. Orbán Viktor szeret jósolni. Néha igaza lesz, mint a népvándorlási hullám politikai következményeit illetően, de sokszor nem, például futballakadémiáink nem árasztották el magyar tehetségekkel a nyugati bajnokságokat és az életminőségünk se akarja utolérni a tőlünk nyugatra levőkét.

A kudarcok ellenére a miniszterelnök a múlt heti Eurázsia fórumon elérkezettnek látta az időt végleg leszámolni a Nyugattal. Sok minden más mellett olyanokat mondott, hogy az már képtelen működtetni az eddigi sikereket megalapozó önkorrekciós rendszert, véget ért 500 éves dominanciája és a következő évszázad Eurázsiáé lesz. Eurázsia nevében persze eleve ott van Európa is, de hiába összefüggő a szárazföldi tömb, ha ekkorák a távolságok Ázsiáig, s a kettő között még ott van a se ide, se oda nem tartozó Oroszország is. Az ellenben holtbiztos, hogy Magyarország akkor is Európa közepén marad, ha száz év múlva netán Kína vagy India lenne a világ legirigyeltebb országa.

Ami a Nyugat alkonyát illeti, annak felhánytorgatásával Orbán több mint egy évszázadot késett. Oswald Spengler 1918-ban adta ki erről szóló téziseinek első kötetét. Gondoljunk bele, mi minden történt azóta a világban, ami egyáltalán nem illik az elméletbe, a piacgazdaság és a parlamentáris demokrácia hányszor bizonyította, hogy képes a sorsfordító önkorrekcióra! Igaz, egyre a „kommunista” Kína is: a piaci nyitással és a Nyugattal való kapcsolatok révén nagyhatalommá vált.

A pillanatnyi tendenciák jövőbe való kivetítése butaság: még negyedszázada sem lehetett látni, mit jelent az internet, a mobiltelefon, a napelem, vagy hogy jön a mesterséges értelem.

Orbán valójában nem is jósol, csak elkeseredetten próbálja igazolni mai politikáját. A Nyugat jövőjéről pedig ide kívánkozik egy másik örökbecsű Yogi Berra-mondás: „Nincs vége, amíg nincs vége”.