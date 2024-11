- Szoboszlai Dominik bombagólt lőtt, nyert a Liverpool a sereghajtó Southampton otthonában

A listavezető Liverpool Szoboszlai Dominik góljának is köszönhetően, fordulatos csata után nyert 3-2-re a sereghajtó Southampton otthonában az angol labdarúgó-bajnokság 12. fordulójának vasárnap délutáni mérkőzésén. A vendégek az elejétől kezdve beszorították ellenfelüket, akik azonban sokáig megőrizték kapujukat a góltól. A 30. percben aztán egy borzalmas hazai labdakihozatali próbálkozás után a magyar válogatott csapatkapitánya elé került a labda, aki 16 méterről, ballal a kapuba tekert úgy, hogy a labda a kapufát érintve került a hálóba. Ez volt a keddi, németek elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen is eredményes Szoboszlai Dominik első találata a Premier League mostani idényében.

A Southampton még a szünet előtt egyenlített egy kipattanó 11-esből, majd a fordulás után meglepetésre a vezetést is megszerezte. Az addig szinte észrevétlen Mohamed Szalah a 65. percben egy szemfüles góllal egyenlített, majd a hajrában egy büntetőt is értékesített magabiztosan, így a vendégek végül elhozták a három pontot a kikötővárosból.

Bocsák Bence sportújságíró X-en megosztott bejegyzése szerint a vasárnapi mérkőzésen Szoboszlai Dominik nyerte a legtöbb párharcot, három gólhelyzete volt és ebből egyet ki is használt.

???????? Dominik Szoboszlai won the most tackles (4) and the most duels (6) for #LFC today.



Completed 100% of his dribbles (2/2) and created 3 chances.



Got himself a goal as well. ⚽️



Brilliant performance. pic.twitter.com/D9bymi6RIG