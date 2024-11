- Még lehet szavazni az Arany Medál-díjra!

Arany Medál-díj;

2024-11-25 14:00:00 CET

2024. november 26-án, kedden zárul a 16. Arany Medál-díj szavazási időszaka. A következő hat napban azonban még az aranymedaldij.hu honlapon és az [email protected] e-mail címen lehet javaslatot tenni arra, hogy ki kapja az év színészének, színésznőjének, írójának, rendezőjének, legígéretesebb fiatal tehetségének és életműdíjasának járó elismeréseket.

Az Arany Medál-díj ezúttal is hat kategóriában – az év színésze, színésznője, írója, filmrendezője, az év legígéretesebb fiatal tehetsége és életműdíj – várja a felterjesztéseket. A szervezők – az egyre nagyobb online elérések miatt – most először nem teremtettek lehetőséget a szavazatok helyszíni leadására; 2023-ban még az állandó díjátadási helyszín, a budapesti Bethlen Téri Színház mellett a szintén fővárosi 6szín teátrumban, a debreceni Apolló Moziban és a Miskolci Művészetek Házában (Müha) is lehetett voksot leadni.

A szavazatleadás ebben az évben e-mail címen keresztül elfogadott: az [email protected] címre a díjra érdemesnek talált művész/művészek nevét a kategória megjelölésével kell feltünteti – a fiatal tehetségeknek járó elismerés, valamint az életműdíj esetében nem indokolt kategóriát megjelölni. Az idei a második év, amikor a honlapukon (aranymedaldij.hu) is lehetőség nyílik a szavazásra.

A kizárólag a közönség szavazatai alapján odaítélt kulturális elismerést olyan színművészek, rendezők és írók vehetik át, akik a 2024-es évben közreműködtek magyarországi film vagy színdarab létrejöttében, önálló kötetet vagy folyóiratközlésre adott szöveget publikáltak. A Navarrai Mészáros Márton újságíró-szerkesztő által 2008-ban alapított kitüntetés nagykövete a harminchárom éves Mészáros Blanka, Junior Prima-díjas színművész.

„Eleve az, hogy a Bethlen Téri Színházban van a díjátadó, az már ünnep, mert nyilván az a fajta meghittség és családiasság, amit ez a színház tud nyújtani, még inkább összehozza a jelenlévőket – akár díjazottak, támogatók, vagy egyéb pályatársak” – tette hozzá, kiemelve: örömmel vesz részt a decemberi díjkiosztó ünnepségen. Meglepetésként a december 1-jén nyolcvannyolc éves Müller Péter, Kossuth-díjas író is küldött videóüzenetet nekünk, amelyben a közönségdíjak fontosságról vall, s azt is megosztja a nézőkkel, hogy kinek adná az év színésze elismerést.

A 16. Arany Medál-díjátadót december 4-én, szerdán 15 órakor rendezik meg a Bethlen Téri Színházban. A gálát az esemény állandó háziasszonya, a Prima-díjas Juhász Anna irodalmár, kulturális menedzser vezeti.