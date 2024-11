- Magyar Péter nem egyezkedik hivatalban lévő ellenzéki politikusokkal, még Hadházy Ákossal sem

ellenzék;parlamenti választások;Hadházy Ákos;Magyar Péter;TISZA Párt;

2024-11-25 11:51:00 CET

Nem lesz előválasztás, sem koordináció, sem választási alku a hivatalban lévő ellenzéki képviselőkkel, még Hadházy Ákossal sem - jelentette ki Magyar Péter a 24.hu-nak nyilatkozva, bár megjegyezte, hogy ez az ő véleménye, a pártnak még nincsen hivatalos állásfoglalása az ügyben.

„Megkerestek ellenzéki szereplők már az EP-választás környékén és utána is. 2026-ról akartak egyeztetni, hogy hajlandók lennénk-e őket támogatni az egyéni körzetükben. Sőt, az egyik budapesti parlamenti képviselőnő úgy fogalmazott egyszer személyesen: vajon őket is ki akarjuk-e nyírni? Tisztába tettem neki, hogy le szeretnénk váltani a kormányt, ez pedig csak úgy lehetséges, ha új emberekkel tesszük” - fogalmazott a lapnak a Tisza Párt elnöke. A döntést Magyar Péter azzal indokolta, nekik is megvan a felelősségük abban, hogy Magyarország mára oda jutott, ahova.

2022-ben Budapesten egy kivételével az összes választókörzetet ellenzéki képviselő nyerte, és közülük többen már jelezték is, hogy újra terveznek indulni a képviselőségért. Ők jelezték, hogy nyitottak lennének a Tisza Párttal a koordinációra, sőt szükségesnek is tartanák azt a kormányváltás szempontjából, azonban Magyar Péter nem annyira tűnik vevőnek a dologra. „Kizárt, hogy jelenlegi ellenzéki képviselő a Tisza támogatásával induljon 2026-ban. Remélem, hogy a jelenlegi inkumbens képviselők, akik esetenként már 10–20 éve a politikából élnek, éreznek magukban annyi kurázsit, hogy szereznek munkát, és kipróbálják magukat a magánszférában 2026 után” - jelentette ki.

A Tisza Párt elnöke azt is közölte, hogy aki a jelen választási rendszerben elindul a Tisza Párt ellenében, az Orbán Viktort tartja hatalmon. Aki pedig azt állítja, hogy az ellenzéki együttműködés segíti a kormányváltást, az hazudik. Arra a kérdésre, nem tart-e attól, hogy az egyéniben már többször megválasztott ellenzéki képviselők miatt mégiscsak megoszlanak majd a szavazatok (ami a Fidesz győzelmét segíti), Magyar Péter úgy felelt, korábban sem a képviselőkre szavaztak az emberek, hanem a kormányt akarták leváltani és ezért az erre legesélyesebbre szavaztak. Ezért a Tisza Párt mind a 106 körzetben saját jelöltet állít. Azt is mondta ugyanakkor, hogy ő nem akar 20 évig hatalmon maradni, a plurális demokrácia feltételeit szeretné megteremteni, átvinni az országot egy átmeneti időszakon. Utólag egyébként Magyar Péter úgy látja, ha júniusban indítottak volna főpolgármester-jelöltet, az illető esélyesen nyert volna.

Hadházy Ákos a 24.hu-nak úgy reagált, ha a Tisza sehol nem egyezkedik, akkor a kérdéses budapesti körzeteken akár el is mehet az ellenzéki párt parlamenti többsége 2026-ban. A hivatalban lévő budapesti egyéni képviselők közül eddig Jámbor András, Kunhalmi Ágnes, Szabó Tímea, Tordai Bence és Vajda Zoltán jelezte, hogy újraindul 2026-ban. Ugyanakkor tekintettel arra, hogy a Fidesz épp most rajzolja át ismét a választókerületeket, eleve kérdésessé válik, hogy az a felhozatal, ami 2022-ben Budapesten működött, az működni fog-e másfél év múlva is.