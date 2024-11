- Kétéves mélypont: 412 forint felett járt az euró

euró;forint;mélypont;forintárfolyam;euróárfolyam;

2024-11-25 13:01:00 CET

Hétfőn a forint új kétéves mélypontra esett az euróval szemben. Délelőtt fél 10-kor 412,5 forint volt egy euró, ebből próbált később talpra állni a magyar fizetőeszköz, a jegyzések 411,7-ig visszasüllyedtek.

Donald Trump hamarosan hivatalba lépő elnök szombaton jelentette be, hogy Scott Bessent befektetési szakembert jelöli a pénzügyminiszterének. A Portfolio cikke szerint a hírre eséssel reagáltak az amerikai államkötvény hozamok és a dollár, ugrással a határidős részvényindexek és a feltörekvő piaci fizetőeszközök, és mindez a forintnál is ugrást okozott a dollárral szemben. Azt írja a portál, hogy a dollár az euróval szemben is gyengült, így a dollár/forint árfolyama 394,5-ről 393 körülire csökkent.