- Kész átverés show

átverés;lakásfelújítási program;lakástámogatás;munkáshitel;

2024-11-26 06:00:00 CET

Januártól újraindítja a kormány a 2020-as, nagy sikerű lakásfelújítási programját. Tudják, amikor több százezer gyerekes család 50 százalékos támogatással újítgatta fel a fürdőszobáját, vett napelemet, szigetelte le a lakását, elűzve a Covid sokkját a gazdaságból. Az elmúlt években talán ez volt az Orbán-kormány egyetlen értelmes gazdasági programja. Érhető, hogy az akkori sikerre és a közelgő választásokra figyelve meg akarják ismételni. Ám januártól a támogatásra már nem minden gyerekes család lesz jogosult, és mondjuk azt sem értem, hogy miért ne kaphatnának hasonló támogatást a nyugdíjasok vagy bárki. De a kormány most még a gyerekes családok között is különbséget tesz, és csak a kistelepülésen élőket jutalmazná.

És itt már valóban megáll a tudomány. Mi a cél? A családok támogatása vagy valami más? Miért szelektál településtípusok szerint a kormány? Győrben miért nem lehet támogatással felújítani és miért lehet, teszem azt Pannonhalmán? Mi ebben a ráció? Csak nem a szavazatszerzés? Mert akkor értem, hogy a belpesti, libsi szivárványcsaládok miért nem kaphatnak támogatást. Csak nem azért, mert nem kellett nekik Szentkirályi Alexandra szaktudása? Ez a program így egy átverés.

De az átverés folytatódik: a nyugdíjmegtakarításokat már lakásfelújításra is lehet fordítani. De csak jövőre. Hát ehhez tényleg csak gratulálni tudok! Az ország nyugdíjbombán ül, ami 20 éven belül robbanhat. A szükséges reform helyett azt a kevés megtakarítást is felélné a kormány, ami a nyugdíjpénztárakban van. A „munkáshitelről” nem is beszélve: háromhavi osztrák szakmunkásbérnek megfelelő hitelért cserébe évekre röghöz kötnék a fiatalokat. Ha meg munkanélkülivé válik a munkásadós, kamatostól fizetheti vissza a nulla százalékosnak hitt hitelét. Ez kész adósságcsapda a szakértők szerint.

De legszebb kormányzati ajándék az úgynevezett lakhatási támogatás. A kormány nagy körítéssel bejelentette, hogy az „Új Gazdaságpolitikai Akcióterv” keretében minden 35 év alatti munkavállaló havi 150 ezer forintos lakhatási támogatást kap. Amikor meghallottam meglepődtem. Mi az ég, a kormány valódi segítséget nyújt a fiataloknak? No nem! Az apró betűs részből aztán kiderül, hogy a pénzt a munkaadó adhatja. Ha akar. Ha tud. A kormány ezt megengedi, és ad egy kis adókedvezményt. Hát ennyi telik ettől baromi kompetens kormánytól.

A Kész átverés show folytatódik. A kormány láthatóan még tud ígérgetni ezt-azt, remélve, hogy talán segít néhány honfitársunkon, de valódi támogatásra már nem futja. A költségvetés óriási hiánnyal küzd, az uniós pénzek pedig a kormány hibájából – a diktatórikus, antidemokratikus hatalomgyakorlás miatt – nem jönnek. A magyar adófizetők ezekben a hetekben veszítenek el végleg több ezer milliárd forintot (a Covid utáni uniós támogatásokat, az úgynevezett RRF-pénzeket), ezek pont arra szolgálhattak volna, hogy sok szegény család (kb. 100 ezer) kapjon ingyen napelemeket, de a szigetelésekre is futotta volna belőle. Orbán ezt is elpackázta. De kormányozni legalább tudnak… Na, ez a legnagyobb átverés!