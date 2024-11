képgaléria;nők elleni erőszak világnapja;

2024-11-26 06:54:00 CET

Ezrek vonultak fel a nők jogaiért tüntetve Európa-szerte a nagyvárosokban, ahogy képgalériánkban is mutatjuk. Rómában sokan fejkendőt viseltek, kiállva a teheráni diáklány mellett, akit november elején vettek őrizetbe helytelen fejkendőviselésért. Párizsban, Marseille-ben és Lille-ben a Gisèle Pelicot ellen elkövetett csoportos nemi erőszak miatt felháborodott tömegek mentek az utcára.

Az ENSZ 25 éve nyilvánította november 25-ét a nők elleni erőszak megszüntetésének nemzetközi napjává, még most is minden harmadik nő szenved el élete során valamilyen szexuális, fizikai, érzelmi vagy anyagi bántalmazást, amiről lapunkban is írtunk.