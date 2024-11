- Kizuhant egy fiú a második emeletről a III. kerületi gyermekotthonban

III. kerület;sérülés;zuhanás;

2024-11-26 13:19:00 CET

Kiesett egy 13 éves fiú vasárnap délután a III. Kerületi Szent Miklós Gyermekotthon egyik második emeleti helyiségének ablakán - értesült a 24.hu.

A lap úgy tudja, hogy az épületből kizuhanó fiúra járókelők találtak rá az utcán, ők értesítették a mentőket is. Az intézmény nevelői csak később, a rendőrségtől tudták meg, hogy az otthon egyik lakója kikötött a traumatológián. Az Országos Mentőszolgálat megerősítette, hogy a megjelölt időpontban a mentők valóban kiszálltak a helyszínre, és súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba egy gyereket.

A lap kereste a BRFK kommunikációs osztályát is, ahonnan azt a választ kapták, hogy megállapításaik szerint baleset történt, bűncselekményre utaló körülmény nem merült fel, így rendőrségi eljárás sem indult. Keresték az intézményt is, mivel úgy értesültek, hogy a fiút büntetésből zárták be a nevelői abba a szobába, ahonnan aztán kizuhant. Szaljai Adrienn intézményvezető a 24.hu-nak megerősítette a baleset tényét, azt ugyanakkor cáfolta, hogy bezárták, és szándékosan egyedül hagyták volna a fiút a szobában. Az intézményben mindemellett belső vizsgálatot indítottak. Szaljai Adrienn azt is közölte, hogy a 13 éves fiú a baleset következtében combtörést szenvedett, állapota azonban szerencsére kielégítő.