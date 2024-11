- Publicus: Nem fognak Magyar Péteren a felvételek, a többség nagyon is hihetőnek tartja, hogy a Fidesz titkosszolgálati eszközöket is felhasznál, és akár hangfelvételeket is hamisít

Publicus Intézet;

2024-11-27 05:45:00 CET

Az emberek 83 százaléka hallott róla, hogy Magyar Péter a Tisza Párt elnöke megelőző vágásként sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a Fidesz a volt barátnőjét felhasználva, titkosszolgálati eszközöket és a mesterséges intelligenciát is bevetve próbálja őt lejáratni – derült ki a Publicus Intézet Népszava megbízásából készített reprezentatív felméréséből. A történet azóta még több ember fülébe eljuthatott, hiszen az eltelt több mint két hétben hangfelvételek sorát küldték el a magyar sajtótermékeknek egy beazonosíthatatlan e-mail címről. A felvételeken rögzített beszélgetések egyik résztvevője mindig Vogel Evelin, Magyar Péter exbarátnője.

Ugyan eddig nem érkezett meggyőző bizonyíték arra, hogy a szivárogtatás mögött ki áll, a megkérdezettek 42 százaléka szerint nagyon valószínű, hogy a Fidesz vagy a kormány titkosszolgálati eszközöket is felhasznál politikai ellenfelei lejáratására, további 24 százalék pedig elképzelhetőnek tartja ezt.

Csupán a válaszadók 18 százaléka mondja, hogy ez kizárt, 8 százalék szerint pedig nem valószínű (mintegy 8 százaléknyian nem válaszoltak). A Tisza hívei között vannak a legmagasabb arányban (72 százalék), akik szerint nagyon valószínű, hogy a kormány ilyen eszközökkel él, 21 százalék pedig el tudja képzelni. Ezzel szemben a Fidesz szavazónak majdnem fele, 48 százaléka tartja kizártnak a titkosszolgálati eszközök bevetését politikai ellenfelek ellen, holott nem kell sokat visszamenni az időben, hogy ennek ellenkezőjére utaló történetet találjunk. 2021 nyarán robbant ki a Pegasus-ügy, mikor a Direkt 36 oknyomozásának eredményeként kiderült: izraeli kémszoftverrel hallgattak le médiavállalkozókat, ügyvédeket, ellenzéki politikusokat, kormánytisztviselőket és újságírókat Magyarországon. Bár a Orbán-kormány először tagadta a Pegasus-megfigyeléseket, végül Kósa Lajos szólta el magát az RTL Klub kamerája előtt, és elismerte, hogy a Belügyminisztérium valóban beszerezte a kémszoftvert. Ekkortól a kormány azzal érvelt, hogy minden jogszerűen történt.

A mostani lehallgatási ügy újdonsága, hogy először vetődött fel, a nyilvánosságra került felvételeket mesterséges intelligencia, vagy más eszközök segítségével manipulálhatták. A már említett sajtótájékoztatón Magyar Péter egyenesen azt állította: a kormány egymilliárd forintot költött egy szoftverre, amellyel élethűen hamisíthatnak meg hangfelvételeket.

A Publicus kutatásában az emberek 40 százaléka úgy válaszolt: nagyon valószínűnek tartja, hogy a Fidesz vagy a kormány politikai ellenfelei lejáratására részben, vagy egészben hamisított anyagokat is felhasznál.

További 22 százalék elképzelhetőnek tartja ezt, 8 százalék szerint inkább nem valószínű, 20 százalék szerint pedig kizárt (itt 10 százalék nem válaszolt). A Fidesz szavazói a legjóhiszeműbbek ebben a kérdésben; csak 7 százalékuk tartja nagyon valószínűnek, 14 százalék pedig elképzelhetőnek az ilyen jellegű manipulációt, ugyanakkor 51 százalékos többségük kizártnak tartja, hogy ilyesmire vetemedne a kormánypárt.

Egészen másképp vélekednek ebben a kérdésben a Tisza-hívek, 73 százalékuk nagyon valószínűnek tartja a felvételek meghamisítását, 24 százalékuk pedig elképzelhetőnek. A többi ellenzéki párt szavazóinak körében 60, illetve 20 százalék gondolja hasonlóképpen. A párt nélküliek viszont sokkal kevésbé vannak meggyőzve erről: 36 százalék tartja valószínűnek, 27 százalék elképzelhetőnek, hogy a kormány ilyesmivel trükközik, minden tizedik bizonytalan szerint ez nem valószínű, 12 százalék szerint pedig kizárt. A válaszolók 63 százaléka azt is elképzelhetőnek tartja, hogy a Fidesz nem csak a politikai ellenfelei, hanem civil szervezetek vagy újságírók ellen is felhasznál hasonló eszközöket.

A kutatás szerint az embereknek csupán harmada hisz a Magyar Péterről kiszivárgott felvételeknek: 20 százalék mondta, hogy igen, további 12 pedig hogy inkább igen, arra a kérdésre, hogy hitelesek-e a felvételekben szereplő információk. Ezzel szemben 42 százalék egyértelmű nemmel, 11 százalék pedig inkább nemmel felelt (itt 15 százalék volt a nem válaszolók aránya).

Leginkább a kormánypárti szavazók hisznek a kompromittáló hanganyagoknak: 59 százalékuk hisz a fülének. Ez az arány a Tisza szavazóinak körében mindössze 19, a többi ellenzéki párt szavazói között 24, a bizonytalanok körében 20 százalék.

Magyar Péter megelőző lépésként maga hozta nyilvánosságra azt a hangfelvételt, amelyen mai tudásunk szerint az hallgató, hogy Vogel Evelin 30 millió forintot kért egy, a Tisza Párthoz közel álló személytől, Hanzel Henriktől, „a hallgatásáért cserébe”. Bár arra nincs bizonyíték, hogy ezek után Vogel a Fidesznél is „házalt” volna a felvételekkel, minden második ember egyértelműen elképzelhetőnek tartja, hogy az exbarátnő pénzt kapott a hanganyagok nyilvánosságra hozásában való részvételért. További 11 százalék ezt inkább valószínűnek tartja, 5 százalék viszont inkább-, 19 százalék pedig határozottan nem.

Abban kevesebb, mint az emberek negyede hisz, hogy büntetőjogi, vagy bármilyen más következménye lehet annak, ha kiderül: titkosszolgálati eszközöket és esetleg hamisított anyagokat is felhasználnak egy ellenzéki politikus lejáratására (24 százalék). Ez a kormánypárti szavazók körében sem sokkal több, 28 százalék.

A válaszolók több mint fele, 55 százalék úgy véli, a nyilvánosságra került felvételek nem fogják érdemben befolyásolni Magyar Péter és a pártja megítélését. 27 százalék gondolja, hogy a hanganyagok következtében csökkenni fog a Tisza és vezetőjének népszerűsége, 11 százalék szerint pedig akár még nőhet is. Kizárólag a kormánypárti szavazók körében vannak többségben azok, akik szerint érdemi népszerűségvesztést szenvedhet Magyar: 57 százalék gondolja így. Ez az arány a Tisza szavazóinak körében 11, a többi ellenzéki között 13, a bizonytalanoknál 19 százalék. Magyar Péter hívei között viszonylag sokan (24 százalék) vannak olyanok, akik szerint a felvételek akár még növelhetik is a párt népszerűségét, emellett a bizonytalanok 11 százaléka is ezen a véleményen van.

Sorra jönnek ki azok a különböző közvéleménykutatási-adatok, amelyek a Tisza Párt néhol hibahatáron belüli, bizonyos csoportokban pedig már azon is túlmenő előnyét mérik a kormánypárthoz képest. A Publicus kutatásában azt a kérdést tették fel az embereknek, hogy szerintük valóban annyira erős-e a Tisza párt, hogy megnyerhetne egy választást. Erre 26 százalék felelt igennel, 13 százalék inkább igennel, 42 százalék nemmel, további 13 százalék pedig inkább nemmel, majdnem 7 százalék nem válaszoló mellett. Kizárólag a Tisza szavazó között vannak többségben azok, akik hisznek a párt diadalában: 76 százalék felelt így, de még köztük is van 15 százalék kételkedő. A fideszesek 8, a többi ellenzéki párt szavazóinak 38, a bizonytalanok 36 százaléka gondolja, hogy a Tisza képes lenne választást nyerni.

Bár minden felmérés azt mutatja, hogy Magyar Péter pártja a fiatalok körében áll a legjobban, még a 18-29 éves korosztályban is kisebbségben vannak (45 százalék) azok, akik hisznek a győzelemben, a 30-44 közöttiek körében ez 43, 45-59 között 27, 60 év fölött pedig 40 százalék.