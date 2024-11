- Újabb hangfelvétel jelent meg Magyar Péterről, aki állítólag 103 milliót szórt ki az „izére” a Hősök terén

hangfelvétel;lejáratás;Radnai Márk;Magyar Péter;TISZA Párt;Vogel Evelin;

2024-11-26 10:29:00 CET

Újabb Magyar Péterről szóló hangfelvétel érkezett arról a címről, amelyről korábban már több hasonló jellegű, amelyen a volt barátnő, Vogel Evelin beszélget, ezúttal – az e-mail írója szerint – Radnai Márkkal, a Tisza Párt alelnökével. A lnévtelen evél írója szerint a felvételből kiderül, hogy „Peti nemcsak a nőkkel nem tud bánni, hanem a rábízott pénzzel sem”, az általa Radnai Péterként azonosított férfi arról beszél, hogy mínusz 50 millióban volt a szervezet, amikor átvette.

Abban az időben 16-an dolgoztak ott, a felvétel időpontjában azonban már 80-ra nőtt a számuk. Hozzáteszi, ő az operatív és politikai vezetést is szívesen átadná, majd rátér a párt pénzügyeire. Itt egy Dezső nevű férfit emleget, aki elmondása szerint „mindenre rábólintott, amit a Peti akart, és kiszórt kibaszott sok pénzt, 103 milliót a Hősök terei izére” – derült ki az újabb hanganyagból.

Elhangzott még az is, hogy a Dezsőnek nevezett férfi korábban „nem kontrollálta Pétert, és nem mert neki nemet mondani, amiből lett is közöttük feszültség”, majd az EP-kampány hajrájának utolsó két-három hetében történtekről is szó esik, amikor „nem voltak szerződések, számlák”, meg Magyar Péter testvérének, Magyar Mártonnak az „ügyeire” is utalnak de arra már nem derül fény, mert a hangfelvétel véget ér.

A Népszava hétfőn számolt be arról, hogy Magyar Péterre nem hatottak negatívan az efféle hangfelvételek, és már minden kategóriában előzi a Fideszt a Tisza Párt.