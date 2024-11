- Eltörli a kormány a Lex CEU-t

Orbán-kormány;jogszabály-módosítás;lex CEU;

2024-11-26 18:59:00 CET

Egyes felsőoktatási, családügyi és kulturális tárgyú törvények módosításáról címmel nyújtott be még október végén egy salátatörvény-javaslatot Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, két héttel egy másik javaslat után, amellyel azokat a reformokat fogadtatná el, amiket az Orbán-kormány ajánlott az Erasmus és a Horizont programok visszaállításáért cserébe az Európai Bizottságnak és a tanács tagállamainak. Az újabb javaslatról eddig nem sok szó esett, pedig akad benne érdekesség - hívta fel a figyelmet a 24.hu.

A 80. paragrafus ugyanis több olyan törvény részletéről ír, amelyek a salátatörvény elfogadása esetén hatályukat vesztik. A felsorolásban a nemzeti felsőoktatási törvény 76. paragrafusának a) pontja is szerepel,

ami nem más, mint a Lex CEU-néven elhíresült jogszabály.

Ez a következőképpen fogalmaz: „Magyarország területén az Európai Gazdasági Térségről szóló szerződésben nem részes államban (a továbbiakban: nem EGT-állam) székhellyel rendelkező külföldi felsőoktatási intézmény akkor folytathat oklevelet adó képzési tevékenységet, ha (...) Magyarország Kormánya és a külföldi felsőoktatási intézmény székhelye szerinti állam Kormánya által a felsőoktatási végzettségek, fokozatok egyenértékűsége tárgyában kötött nemzetközi szerződésben szerepel.”

A törvény funkciója gyakorlatilag az volt 2017-ben, hogy ellehetetlenítse a Soros György által alapított Közép-Európai Egyetem (CEU) magyarországi működését. Pedig a CEU még kampuszt is létesített a New York-i Bard College-on, a magyar kormánnyal pedig New York állam vezetése is tárgyalt, hogy az egyetem megfeleljen a törvényeknek, de hiába volt minden igyekezet, a kormány ugyanis egész egyszerűen nem akarta megkötni az általuk előírt szerződést. A CEU ezért végül a képzései javát átvitte Bécsbe, csak a könyvtár, az OSA archívum és a Demokrácia Intézet maradt Budapesten.

Az Európai Bíróság 2020-ban kimondta, hogy az idézett pont, amelyet most elviekben törölnének a felsőoktatási törvényből, nem felel meg az uniós szabályoknak. A 24.hu arra a kérdésre azonban egyelőre nem kapott válaszokat, hogy a kormány vajon EU-s elvárásra döntött-e a Lex CEU törlése mellett.