- A Minecraftból aligha lesz szavazat, a Discord adta lehetőségek azonban hálózatépítésre beválthatók

2024-11-27 16:06:00 CET

– Amennyiben a politika azt mondja magáról, hogy követi a társadalmi változásokat, akkor legitim olyan platformokat létrehozni, amivel a fiatalokat is be lehet vonni. A Minecraft szerverek létrehozása a gamer (játékos) kultúra újrahangolása, és kétségkívül sok fiatal él ebben a világban. Amerikában például az állampolgári neveléssel kapcsolatban készítettek számítógépes játékot, amit nagyon sok iskola használ, és meglehetősen népszerű a diákok körében – mondta lapunknak Oross Dániel, az Aktív Fiatalok Magyarországon kutatócsoport ifjúságpolitikai kutatója.

„Azt mondtam, ha lesz ezer like, akkor csinálok Minecraft szervert, amit csak félig tudtam, hogy micsodát ígértem nektek. Na, most már mindegy, ha megígértem, akkor megcsinálom. Most továbbképzésre járok” – fogalmazott Gyurcsány Ferenc egy TikTok videóban. Hogy pontosan mi is az a Minecraft? Minden idők legnépszerűbb videójátéka, világszerte 2023 októberéig 300 millió példányt adtak el, havi szinten átlagosan 172 millióan játszanak vele. A Minecraft lényege, hogy a játékosok egy 3D világban barangolhatnak, aminek nyersanyagait, eszközeit felhasználva építhetnek bármit. Létezik túlélő vagy kreatív üzemmód is.

Oross Dániel megjegyezte, az, hogy harcolhatnak a résztvevők egy politikus játékában, nem biztos, hogy a legjobb üzenet, amit közvetíthet.

Mindenesetre Gyurcsány Ferenc egy másik, fiataloknak által használt felületen, a Discordon jelentette be az indulást, ami akkora siker volt, hogy össze is omlott a szerver, mert annyian akartak csatlakozni. Jelenleg a politikus oldala több mint 40 ezer tagot számlál, míg a sokkal kisebb felhajtással induló tiszás Minecraft-szerver több mint 6000 taggal működik a Discordon. Csakhogy a Tisza Pártnak a Minecraft felületen túl van egy másik oldala, ahol a tagok felvethetnek különböző témákat, kezdeményezhetnek szavazásokat. Vannak beszélgetős csatornák is, például politika-chat, sajtószemle, ötletek. Az ötleteken belül is tovább lehet kalandozni, és a tagok különböző témákban fejthetik ki a véleményüket, mint például a kistelepülési mozgóboltok, az állatvédelem, a befektetési alapok szabályozása, de itt lehet üzenni a tiszás EP-képviselőknek is.

Léteznek helyi, megyei, vagy külföldi beszélgetős szobák is. Ezeken nem feltétlenül a pártban dolgozók, sokkal inkább a önkéntesesek, szimpatizánsok, érdeklődő fiatalok indítják el a beszélgetéseket egy-egy témában.

Vagyis míg Magyar Péterék teljes egészében kiaknázzák a Discord adta lehetőségeket (a Minecrafton túli sima felületen közel 30 ezer tagjuk van), Gyurcsány Ferencnél hiába vannak többen, ott egyelőre nincs valódi politikai közösség.

Pedig Oross Dániel szerint az online aktivitás, különösen a covid óta láthatóan fontos színtérré, közösségformáló erővé vált a mindennapi élet és a politika területén is. – Egyértelműen más a funkciója, mint a személyes találkozásoknak, szervezetépítésre például nem alkalmas. Tehát Magyar Péter például nem itt fogja megtalálni a 106 jelöltjét, ahogy azt gondolom, ez nagy számú szavazatokra sem váltható, ez azért továbbra is egy másodlagos tér. Ugyanakkor pont a Tiszánál megadja a lehetőséget, hogy azoknak, akik alapvetően a szabadidejüket az online térben, játékokban töltenék, azok most ezt a párt égisze alatt tehetik. - Gyurcsány Ferenc esetében kicsit más képletet sejtek. A legtöbben inkább kíváncsiságból keresik fel, viccesnek találják, esetleg trollkodni mennek. De ezek feltehetően rövid életű aktivitások – mondta a szakértő.

Ezt igazolja, hogy YouTube-on többen feltöltötték, ahogy Gyurcsány Minecraft világában játszanak, és a legtöbben inkább poénként hivatkoznak rá. Az egyik videóban például azon nevetnek, hogy a politikus szerverét biztos a „legfiatalabb DK-s készítette, aki 56 éves”. Gyurcsány Ferenc ugyanakkor arról számolt be, hogy ennek hatására „sok fiatal érkezik a DK-s találkozókra”.