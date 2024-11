- A siófoki polgármester úgy tudja, számos somogyi településen le akarnak számolni az önkormányzati tulajdonú szemetes cégekkel

Siófok;szemétszállítás;Lengyel Róbert;

2024-11-27 10:10:00 CET

„Azon munkálkodnak »illetékesek«, hogy Siófokon és még számos somogyi településen, meg szerte az országban is tán, »kebel béli« céget, cégeket hozzanak a nyakunkra és az önkormányzati tulajdonú szemetes cégeinkkel meg gyakorlatilag leszámoljanak. Egyszerűen fogalmazva: a lakossági szemét elszállítását, no meg az azzal járó bevételt is igyekeznek megszerezni” – írja Siófok független polgármestere, Lengyel Róbert a Facebook-oldalán.

A településvezető szerint „ha kell, finoman bezsarolják az önkormányzatokat, azok cégeit, előadják, hogy amazok olcsóbbak”. Arról – folytatja – nem szól a fáma, hogy ezzel egyébként jól prosperáló önkormányzati cégeket tehetnek tönkre és helyi családok megélhetését vehetik el.

„Aztán vagy a sarkunkra állunk, vagy ezt is hagyjuk. Hát nem hagyjuk! Ha és amennyiben Siófok esetében is folytatódik a Siókom, mint önkormányzati tulajdonú cég ellehetetlenítési kísérlete, mégpedig egy kaposvári fészekből irányítva, nem fogom hagyni és ha kell, az itt élő emberek segítségét fogom kérni. És erre biztatom a Dél-Dunántúl összes érintett településvezetőjét is”

– szögezte le a polgármester.

Lengyel Róbert kiemelte, nem asszisztálhat csendben ahhoz, hogy az állam, illetve annak képviselői, megbízottjai, a Zöldfok után, most a Siókomot és annak dolgozóit is padlóra és utcára küldjék Siófokon. Majd megjegyezte, ha az információi jók, a szintén „ellenálló” Nagykanizsát, annak cégét, máris „kivégezték”, bedarálták.

„Sok pénzt és energiát fektettünk az elmúlt években abba, hogy a hulladékgazdálkodást gatyába rázzuk és annak színvonalán emeljünk. Felépítettünk egy új céget, jó rendszert, megfelelő logisztikával, szakemberekkel, járműparkkal. Ezt nézik semmibe és teszik most kockára felelőtlenül. Elég már a rombolásból ! Ma elmentünk a falig. Engedtünk a pressziónak annyit, amennyit engedhettünk, sőt, annál tán többet is, azaz leminimalizáltuk a szállítási díjat, de tovább nem megyünk. Ha mégis, ennek ellenére is ellehetetlenítik a Siókomunkat és nyakunkba erőltetik a kegyelt cégüket, hát mutassuk majd meg nekik, milyen a siófoki összefogás” – üzente a településvezető. Egyben kifejezte reményét azzal kapcsolatban, hogy a lakosság, a civil szervezetek, a környező települések polgármesterei, de akár a pártok, a helyi kormánypártok és ellenzékiek is, ha kell, a „zászlója alá állnak” ebben a csatában.