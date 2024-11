- Schmidt Mária: Oroszországban nyilván szabad választások vannak

Oroszország;demokrácia;Fodor Gábor;Schmidt Mária;L. Simon László;szabad választás;állami média;Szent-Iványi István;

Egészen komoly vita bontakozott ki az állami média Ez itt a kérdés című műsorában Schmidt Mária, L. Simon László, Szent-Iványi István és Fodor Gábor között Oroszország és Nyugat-Európa szabadságának kérdésében - szúrta ki a 444.

A YouTube-on is közzétett adásban nagyjából a 25. percnél kezdődik és körülbelül 10 percig tart a vita, mielőtt Gulyás István műsorvezető lekeveri és bedob egy teljesen más témát. Pedig a Terror Háza Múzeum főigazgatója, Schmidt Mária igazán nagyot ment, amikor is az orosz demokrácia állapotát vette lángpallossal a védelmébe. A vita azzal indult, hogy Szent-Iványi azt mondta, jó lett volna, ha Joe Biden feltételei teljesülnek, és elindul Oroszország demokratizálódása. Schmidt Mária ez ellen élesen kikelt, hiszen a Közel-Kelet demokratizálása is kudarcba fulladt, úgyhogy „majd az oroszok eldöntik, hogy ők hogy akarnak élni, és kinek az irányítása alatt”.

Fodor Gábor erre felvetette, hogy Oroszországban az emberek nem dönthetnek saját magukról, mert nincsenek szabad választások. „De miért? De miért nem szabadok a választások? Azt te mondod meg, hogy szabad-e egy választás, vagy nem?” - förmedt rá Schmidt Mária, arra a kérdésre pedig, hogy szerinte szabadok-e a választások Oroszországban, úgy válaszolt, hogy „nyilván” igen. Fodor Gábor közölte, nem ő mondja, hogy a választások nem szabadok, hanem azok a szerencsétlen oroszok, akiknek el kellett menekülniük Oroszországból, mire a Terror Háza Múzeum főigazgatója kijelentette, hogy ők nem elmenekültek, hanem elmentek.

Az orosz sajtó putyini bedarálásával és a cenzúrával kapcsolatban Schmidt azzal ellenérvelt, hogy Angliában, nyugaton is van cenzúra. Fodor azon felvetésére pedig, hogy az ablakon legalább nem esnek ki, úgy válaszolt, hogy „az mondjuk igaz, hogy a nyílászárókkal még vannak problémák Oroszországban”.

Ezt követően Schmidt úgy fakadt ki, hogy „nehogy már úgy csináljunk, hogy Oroszországban cenzúra van, miközben Angliában meg Németországban egy kommentért elviszik, és súlyos pénzbüntetésre meg börtönbüntetésre ítélik” az embereket, mire Fodor úgy reagált, hogy „annyi angol politikai fogoly van, hogy Dunát lehetne, Temzét lehetne velük rekeszteni”. A német kancellárhelyettes 600 feljelentést tett - magyarázta Schmidt Mária, Szent-Iványi István pedig közbevetette, hogy „Oroszországban 3 évre büntetik azt, aki azt mondja, hogy háború a háborúra”. Háborúban háborús körülmények vannak, és ne csináljunk úgy, mintha „itt, nem lenne Nyugat-Európában cenzúra” és „kommentekért nem hurcolnák meg az embereket” és „a sajtószabadság rendben lenne” - replikázott a Terror Háza Múzeum főigazgatója, aki szerint Németországban házkutatást tartanak, ha leidiótázzák kommentben a regnáló vezetést, és ezért 6000-es meg 9000 eurós büntetéeket szabnak ki.

L. Simon László megpróbálta feloldani a témát azzal, hogy elmondta, Oroszországot nem Németországgal vagy az Egyesült Királysággal kell összehasonlítani, hanem Ukrajnával. A nyugatot Oroszországgal meddő dolog összehasonlítani. Ukrajnában viszont nincsenek szabad választások a háború miatt, Oroszországban pedig voltak - hangsúlyozták a fideszesek, mire Fodor ismét elmondta, hogy oké, csak ezek nem szabad választások. Hogy mi a szabad választás, arra megvannak a nemzetközi sztenderdek, mire Schmidt Mária bedobta az eddig egészen hihetetlen módon kimaradt Soros-kártyát. Az orosz civilszervezeteket is „bírja”, ha megmondják ezt. Erre aztán Gulyás István műsorvezető a "nyílászáró-problémáról" tudomást sem véve varrta el a szálakat azzal, hogy „észak-atlanti hübrisz” arról beszélni, hogy hol szabadok a választások és hol nem, azt pedig, hogy vajon Ukrajnában meg Oroszországban helyesek-e a demokratikus viszonyok, vagy sem, azt inkább bízzuk rájuk.