- Az eddig ismertnél jelentősebb létszámcsökkentést hajtott végre a tiszaújvárosi Jabil, tavaly szeptember óta több mint 900 munkahely szűnhetett meg

2024-11-28 07:07:00 CET

„Összességében a gyári létszámunk 2024 január óta 673 fővel csökkent. 200 kollégának szüntettük meg a munkaviszonyát, beleértve azt a 110 kollégát, akiktől szervezeti változás miatt kellett megválnunk. A többiek saját döntésükből távoztak és nem pótoltuk pozíciójukat. Emellett 186 kölcsönzött állományban lévő kollégánk szerződése szűnt meg” – írta a Telex megkeresésére a Jabil Circuit.

Nemrég a Magyar Hang számolt be arról, hogy 500-600 dolgozót bocsáthatott el a cég tiszaújvárosi üzeme. Később a Telex arra hívta fel a figyelmet, hogy a Jabil hivatalos dokumentumai alapján az elmúlt egy évben ennél is több, legalább 800 főt építettek le. Időközben olyan hírek is megjelentek, amelyek szerint nem is leépítik, csak pihenőidőre küldik a dolgozókat, amelyen a fizetésük felét kapják meg.

A Jabil a portál megkeresésére azt is közölte: „Biztosak vagyunk a jövőbeli fellendülésben, a jelenlegi helyzetet átmenetinek tekintjük, ezért is küldtünk közel 150 kollégát állásidőre. Az állásidő olyan időszak, amikor a munkavállalók nem dolgoznak aktívan, de a vállalat továbbra is alkalmazza és fizeti őket, gyakran a kereslet vagy a termelés átmeneti visszaesése miatt. Ez az intézkedés lehetővé teszi számunkra, hogy megtartsuk a képzett munkaerőnket, és készen álljunk a termelés gyors felfuttatására, amint a piaci feltételek javulnak.”

A Telex megjegyzi, az Opten adatai szerint tavaly szeptember és idén január között 240 fővel csökkent a Jabil alkalmazottainak létszáma. Ha ezt összeadjuk a cég által közölt 673 fős létszámcsökkenéssel, akkor

összesen 913 munkahely megszűnése jön ki.

A portál egyik olvasója arra is felhívta a figyelmet, hogy miközben a Jabil tiszaújvárosi gyárában több száz munkahely szűnt meg, a cég aktívan toboroz az onnan kevesebb, mint kétszáz kilométerre lévő Ungváron. A Jabil karrieroldalán az ungvári telephelynél 59 különböző nyitott pozíció is fel van tüntetve, azon belül egy csomó operátori, vagyis fizikai munkás állás is. Egy név nélkül nyilatkozó Jabil-alkalmazott pedig azt mondta, a magyarországi leépítéssel párhuzamosan a Jabil Ukrajnában 400 főt venne fel. Szerinte van olyan gyártási folyamat, amit az elmúlt években Tiszaújvárosból Ungvárra vittek át, és a vezetés a magyarországi telephelyet „szándékosan lerohasztja”.

„Először is szeretnénk megerősíteni, hogy az elmúlt három évben a Jabil nem helyezett át gyártási folyamatokat Tiszaújvárosból Ungvárra. Tiszaújvárosi tevékenységünk változatlan, és belátható időn belül nem áll szándékunkban üzleti tevékenységet áthelyezni Tiszaújvárosból Ungvárra” – reagált a cég. Tájékoztatása szerint az ungvári üzembe összesen 30 főt terveznek felvenni, amit a meglévő ügyfeleik igényei indokolnak.

A Jabil szerint a tiszaújvárosi létszámcsökkentés hátterében a napenergia-termékek iránti globális kereslet és az elektromos járművek iránti európai kereslet visszaesése áll.