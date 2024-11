- „Itt vagyunk nyolc és fél kilométerre Felcsúttól, a miniszterelnök házától. Mit titkolnak?” – Nem engedték be Magyar Pétert a bicskei gyermekotthonba

bicskei gyermekotthon;Magyar Péter;TISZA Párt;

2024-11-29 10:47:00 CET

Péntek délelőtt megkísérelt bemenni a bicskei gyermekotthonba Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, de nem járt sikerrel, a bejáratnál pedig végül egymás szavába vágva vitatkozott a politikus és Csizi Péter szociális ügyekért felelős helyettes államtitkár.

„Írtunk levelet, itt van elvileg az otthon igazgatója, a magyar gyermekvédelem vezetője, és talán egy helyettes államtitkár is. Meg egypár fideszes fizetett statiszta” – állapította meg az érkezését közvetítő élő videóban Magyar Péter.

Az otthon bejáratánál közölte, kértek belépési engedélyt, a hét elején írtak az otthon vezetőjének, és – mint EP-képviselő – szeretne belépni. Felidézte, kilenc napja járt a miskolci otthonban, beengedték, mivel az európai parlamenti képviselőknek joga, és talán kötelessége is belépni a közfeladatot ellátó intézményekbe, valamint tájékoztatni az ott tapasztaltakról az állampolgárokat. Egy strasbourgi gyermekotthonba is kért bebocsájtást, és magyar képviselőként meg is fogja kapni decemberben, hogy az ottani intézményben is ellenőrizhesse a gyermekjogok betartását – tette hozzá. Majd megjegyezte, ezek után kapott Fülöp Attila államtitkártól egy emailt arról, nem tart a kormány igényt a látogatására, majd tegnap este az igazgató asszonytól egy levelet, mely szerint Fülöp Attila e-mailére hivatkozva nem engedik be.

Csizi Péter szociális ügyekért felelős helyettes államtitkár a helyszínen megismételte Magyar Péternek, hogy nincs jogosultsága bemenni, ahogy Miskolcon sem volt. Szerinte ott egy együttműködést ajánlottak neki, mellyel a Tisza Párt elnöke „jól láthatóan visszaélt”. „Ön úgy beszélt a kolléganőinkkel, úgy beszélt a gyermekvédelemben a szociális területen dolgozó munkatársakkal, ahogy nem beszélünk hölgyekkel, nem beszélünk gyermekvédelmi szakemberekkel” – mondta, és azt állította, Magyar Péter megfenyegette a kollégákat. A Tisza Párt elnöke az elhangzottakat hazugságnak nevezte, feltéve a kérdést, hogy „gyermekekkel bánunk úgy?”, „kegyelmet adunk pedofil bűnelkövetőnek?”, „ez erőszak? Nem az, amit a gyermekek ellen elkövettek az önök képviselői?” „Itt vagyunk nyolc és fél kilométerre Felcsúttól, a miniszterelnök házától. Mit titkolnak?” – érdeklődött Magyar Péter. Csizi Péter közölte, Magyar Péter arrogáns, és „csak erőszakot képvisel”.

A Tisza Párt elnöke szerette volna átadni az ajándékot, amit az önkéntesek küldtek, de Csizi Péter közölte, „van támogatási protokoll, el fogjuk küldeni”.

Magyar Péter ezután közölte, akkor beszéljenek szakmáról, és kérte, erősítsék meg azt, ami Miskolcon elhangzott, hogy 42 fős otthonban 60 gyermek van, és 120 gyermek van szökésben. „A szökés, az börtönben van, a gyerekvédelemben engedély nélkül vannak távol” – jegyezte meg Csizi Péter, hozzátéve, bízzuk a szakemberekre, hogy tudják, mi van ilyenkor a háttérben. – Miért vannak egy évig gyerekek az átmeneti befogadó otthonban, ahol jelenleg nincsen pszichológus? – hangzott egy másik kérdés, melyre a válasz az volt, megvan az oka, bízzuk a szakemberekre, folyamatosan növekszik a nevelőszülők száma. Ezen a ponton Magyar Péter jelezte, hogy ez szerinte nem igaz. Csizi Péter többször is arra kérte a Tisza Párt elnökét, írásban küldje el kérdéseit.