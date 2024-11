- Levél egy tiszás baloldalihoz

civil beszéd;

2024-11-30 06:00:00 CET

Kedves Barátom!

Bocsánat, hogy levélben fordulok hozzád -az egyszerűség kedvéért tegezve. De lehet, hogy a szavazóm voltál, nekem vagy a pártomnak. Neked köszönhettem, hogy sokáig a parlamentben politizálhattam. Lehet, hogy nem mindenben képviseltelek elég jól. De hasonlóan gondolkodtunk arról, milyen értékek köré kellene építkeznie a magyar világnak. A nagyobb szolidaritás, több szabadság, az emberi haladás lehetőségében hívő Európa értékei köré. A több esély, több jog, több tudás, több közösségi segítség, nagyobb mobilitás érdekében.

Ezért szólítalak barátomnak, és nem valami politikai beetetés céljából. Nem visszarángatni akarlak - nem is igen lehetne - valamelyik „régi” parlamenti ellenzéki pártba. Tiszteletben tartom a döntésedet. Nem tekintelek árulónak vagy megtévesztett csodavárónak. De azt hiszem, ott, ahol vagy, fontos szereped van a baloldal jövőjében.

A pártvezetőd politikusi személyisége idegen tőlem, lehet, hogy ebben nem egyezik veled az ízlésünk. De ez keveset számít ahhoz képest, hogy mit érhet el. Olyasmit, ami nekem, nekünk nem sikerült. Jobboldali világnézetű, konzervatív gyökerekkel rendelkező emberként persze sok olyat mond, ami nekem nem tetszik. De emlékszem, hogy annak idején fogamat szíva belenyugodtam abba: a Magyar Péternél tőlem sokkal távolabb álló, nála még terhesebb múlttal rendelkező Jobbik jelöltjeinek is drukkolnom kell.

Veled viszont szeretnék továbbra is egyetérteni. Mert értem és megértem, hogy mit keresel a Tiszában. Elég sok interjút hallottam tiszás demonstrálókkal arról: oda álltak, ahol felcsillan a változás esélye. Ady már megírta: „Rákóczi, akárki/ jöjjön valahára:/ Kígyóinknak, Esze komám,/ lépjünk a nyakára.” És most tényleg felcsillant az esély. Ott csillant fel, ahol most vagy. A nyilatkozatokból, felmérésekből az is kiderül: tudod, hogy Magyar Péter jobboldali ember. Azt is tudod, honnan jött.

De Te az önbevallásokat firtató kutatások szerint továbbra is baloldalinak vallod magad. A Népszavában olvashattunk a Policy Solutions kutatásairól: a pártszavazók közül a felmérés szerint a ti táborotok.a Tisza szavazói a legtöbb fontos kérdésben ugyanúgy vélekednek, mint a vállaltan baloldali vagy liberális Európa-párti erők. A fideszesekhez képest kétszer annyian vannak közöttük, akiknek a demokrácia és a jogállam a legfontosabb az európai értékek közül. Másfélszer annyian, akik az emberi jogok védelméről mondják ezt. A Tisza-pártiak 86 százaléka szerint teljesíteni kellene a mi érdekeinket is szolgáló uniós feltételeket. (A hármas EP-listát állító baloldaliak 81 százaléka véli így.) A pártok közül a ti táborotok védi a legharcosabban Ukrajna ügyét, a putyinizmus ellenében. Sokkal inkább, mint olykor vezéretek taktikája sugallja. Ti tartjátok a legnagyobb arányban súlyos bajnak a korrupciót, a baloldali ellenzékhez hasonlóan vélekedtek a bérekről és az egészségügyről.

Ez is mutatja: Te és társaid komoly arányt képviseltek Magyar Péter pártjában. Aki ugyan - jó és rossz okokból egyaránt - nem működik együtt baloldali pártokkal. Nem örülök neki, bár értem a szempontjait. Ám Rád szüksége van.

Politikusok szokták mondani: „Követnem kell őket, mert a vezetőjük vagyok”. Ez nálatok is így van. A pártoknak nem, de Neked tesz gesztusokat.

Helyesen. Ezért koszorúzta Kéthly Annát is október 23-án, ezért emlegette - a Fidesszel ellentétben - Nagy Imrét és Angyal Istvánt is.

Arra kérlek, használd tiszásként is az erődet és értékeidet. Nem azért, hogy gyengítsd a pártod: azért, hogy erősítsd, és tartsd középen, demokratikus középpártként. Ne engedd másfelé csúszni. Feltételezem, Te is azért vagy ott, mert esélyt adsz egy kétfordulós rendszerváltásnak. Amelyben az első felvonásban középjobb vezetéssel döntik meg Orbán uralmát. Ha ennek nyomán egy nyitottabb, plurálisabb, európaibb világ jön el, abban több tere van a baloldalnak is. Most nincs. Most fojtó légszomjban vergődik az ország, és benne különösen a kormány ellenfelei. Bármit akar vagy gondol majd Magyar Péter, nem cselekedhet (remélem, nem is akar) a tábora ellenében. Ellenedben. Pláne kétharmad nélkül.

Ezért bízom - veled együtt - abban, hogy a kormányváltás után a második felvonásban megnyílik a politikai verseny. A kormányváltás egyre inkább rendszerváltást is jelenthet.

Ezért fontos, hogy őrizd értékeidet. Képviseld őket abban a pártban is, amelyet a változás érdekében választottál. Segítsd abban, hogy valódi párt legyen, már csak a győzelme érdekében is. Ma még nem az, túl fiatal hozzá. A valódi pártban fontos a Te szavad is. Ott több hangadó és vezető is kiemelkedik, hiszen csapat nélkül a leader se sokra megy.

Van dolgunk nekünk, régi ellenzéki pártoknak is: kitalálni, hogy világnézeti önfeladás nélkül se akadályozzuk a sikeresebb versenyző esélyét. De a te dolgod, kedves baloldali tiszás, legalább ennyire fontos. Tőled sem követel önfeladást, hogy a legerősebb párthoz csatlakoztál. Erősítsd és követeld meg ott is a Te értékeid jelenlétét. Kövesd az ismert angol mondást: „remember, why you started.” Emlékezz, miért kezdted el.

Én emlékszem. Nem egyik vagy másik pártért kezdtük, hanem az országért.

Ezért nem tekintelek ellenfélnek.

