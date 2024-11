- Ókovács Szilveszter az Erkel Színház elvesztéséről: A fantomfájdalom biztosan megmarad

Erkel Színház;Ókovács Szilveszter;Magyar Állami Operaház;Cseke Péter;Szente Vajk;

2024-11-30 11:45:00 CET

Ahogy arról hírt adtunk: az Orbán-kormány határozatot hozott állami fenntartású színház létrehozásáról és működtetéséről – ez derült ki a 2024. november 28-án megjelent Magyar Közlönyből. Az Erkel Színház helyén létrejövő új zenés-táncos teátrumot Cseke Péter, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház jelenlegi igazgatója és Szente Vajk színész-rendező vezeti majd 2025. január 1-jétől.

Az új színházat az állam 100 százalékos tulajdonában álló nonprofit gazdasági társaság működtetné, a cég létrehozása 30 millió forintból a nemzetgazdasági miniszter feladata, a társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességének gyakorlója a kultúráért és innovációért felelős miniszter lesz. Az új zene- és táncszínház a 2025. évi költségvetésből 3,5 milliárd forintot kap, a Magyar Állami Operaház pedig az ingóságok átadásának ellentételezésére 2 milliárd forintot. A zenés színház 2026-ban hárommilliárd, 2027-ben 2,5 milliárd forintot kap.

A Népszava kérdésére Szente Vajk megerősítette, az új színházat ketten vezetik majd Cseke Péterrel. Egy új musicalszínház terve már több éve felvetődött, a koncepció is már korábban elkészült, de eddig nem kapott zöld utat a fenntartó minisztérium részéről. Cseke Péter jelenleg a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház igazgatója, a pozíciót 2022-ben nyerte el újabb öt évre, Szente Vajk a színház főrendezője, aki az új színház indulásának pontos dátumát kérdésünkre nem tudta megmondani. Hozzátette, ki kell alakítani a repertoárt, stábot kell szerződtetni, „de igyekszünk, hogy mielőbb színpadra álljunk” – jegyezte meg. A koncepcióról elmondta, hogy a zenés színháznak és a táncnak szeretnének egy olyan otthont adni, ami a magyar kulturális élet dicsőségére válhat és minél több embert és szélesebb réteget meg tud szólítani. Arra a kérdésre, hogy milyen állapotban van műszakilag az Erkel Színház és fel kell-e újítani, Szente Vajk elmondta,

játszani szeretnének, nem terveznek felújítást.

Cseke Péter a Népszava kérdésére csak annyit jegyzett meg, egy régi terv megvalósulásáról van szó és nagy öröm számára, hogy részt vehet egy új színház elindításában. 2008-tól vezeti a kecskeméti színházat és a változás időbeli ütemezéséről és ennek következményeiről jelenlegi társulatát szeretné először tájékoztatni.

A Magyar Állami Operaház főigazgatója, Ókovács Szilveszter arról, hogyan érinti az Operát az Erkel új profilja, lapunknak úgy nyilatkozott: – Működésünket két színházterem jelenti ezentúl. Az Opera életében a 2025-ös esztendő amúgy is cezúrát jelent a 2024 márciusi sztrájkkövetelések miatt, így ősztől másik programszerkesztési szisztémára térünk át, amelyet a következő hónapokban ismertetünk.

Ókovács Szilvesztert arról is kérdeztük, bevonták-e a változás előkészítésébe. – A változás az Operaház újranyitása óta a levegőben lógott, akkortájt hosszan beszéltem róla az Indexnek is. Amikor Gulyás Gergely kancelláriaminiszter ezt nekem először felvetette, annak már három éve is múlt nyáron. Amennyire szükségesnek tartották, bevontak, volt időnk megszokni a gondolatot. Kötődöm az Erkelhez, énekeltem benne, itt indult operai pályám Kesselyák Gergellyel 2002 tavaszán, de az is világos volt, hogy ez a pillanat elkerülhetetlenül bekövetkezik, mert a világ változik. A fantomfájdalom biztosan megmarad azért.

Arról, hogy mire fordítják a 2 milliárd forintos kárpótlást, a főigazgató elmondta:

– Valójában a teljes ott használt fény- és hangtechnikánk az Erkelben marad, elsősorban annak pótlására, illetve más fejlesztésre tudjuk fordítani, ilyen szerkezetben is érkezik.

Vannak a Simándy épületben és az Eiffel Műhelyházban is még teljesen be nem fejezett szakaszok. – Végezetül arról nyilatkozott, meddig játszanak még az Erkelben. – 2025 január-februárban eljátsszuk, amit meghirdettünk, illetve általunk lekötött rendezvények még egész tavasszal színre kerülhetnek, de ahhoz már természetesen az új intézményi vezetés egyetértése is szükséges. Egyéb tavaszi darabjainkat az Eiffelbe visszük át. Még a télvíz idején szeretnénk elszállítani a jelmezeket, kellékeket, egyéb ingóságainkat is az Erkel Színház épületéből.