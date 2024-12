- Az ezerarcú színésznő

Legújabb szerepét a Másfél óra című felolvasószínházi előadásban játssza, amelynek producere Koltai Róbert színművész, rendezője Gaál Ildikó. A szövevényes történet arról szól, hogy egy férfi az autójában ül, úton van a szeretőjéhez, aki épp gyermeket szül neki, közben hívogatja őt a felesége és a kisfia, mikor ér már haza, és hívja őt a főnöke is, mert a szülés miatt félbehagyta a fontos munkáját, amit helyette nemigen tud elvégezni senki. A férfit feszíti a transzgenerációs traumájából eredő megfeleléskényszere, mindenkinek a maximumot akarja adni, az éppen vajúdó szeretőjének is, akit Gubík Ági játszik.

„Szeretem a színpadi játékot, örömmel vállalok játékfilmszerepet is – vallja Ági. – A szappanoperák forgatása egy tágabb ismertséget hozott, mert a Barátok közt és a Mi kis falunk című napi sorozatok igazi sikerszéria a magyar televíziózásban. A forgatás ugyan gyakran nehéz, mégis, filmezés közben igazán sztárnak érezhetem magamat, a munka sikerének érdekében körülugrálnak és kiszolgálnak minden téren.

A főiskola elvégzése után szép, szerelmes, bohém évek következtek, kőkemény tanulással, munkával megspékelve.”Övé volt a legjobb női alakítás 2008-ban a Pánikban nyújtott szerep megformálásáért, utána jött a Szinglik éjszakája, majd a Diplomatavadász c. film. 2012-es sikere a Nejem, nőm, csajom című film, ahol Stohl András feleségét játszotta. A Pánikban a szakma fedezte fel, de igazi televíziós sztár a Hacktion című sorozatban alakított szerepével lett, tavaly a Mellékhatás drámasorozatban láthatták őt a tévénézők. A filmesek és tévések után felfedezte a magyar színházi világ is.

Ági a szlovákiai Zselizen született – amelynek lakossága felerészben magyar, felerészben szlovák nemzetiségű –, egy kicsi, zárt közösségben, ahol az emberek egymás előtt élik az életüket, ismerik egymás gondjait, belelátnak egymás fazekába. Ebben a kis faluban élve ébredt rá arra, hogy színésznő lesz. „Kiskorom óta ösztönösen tudtam, hogy ezt akarom, és bár nem volt bennem belső bizonyosság, hogy ezt kell csinálnom, mégis egyenes út vezetett a pozsonyi színművészeti főiskolára, ahova elsőre felvettek – emlékszik. – Pedig akadt nyelvi nehézségem is, ám ezen átlendített a hatalmas megfelelési vágy, illetve inkább kényszer.

