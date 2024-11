- Tagadja a Kúria elnöke, hogy a véleménye miatt tiltotta el a bírói függetlenséget féltő Kovács Andrást

bírói függetlenség;Varga Zs. András;Kovács András;

2024-11-30 22:11:00 CET

Kovács András tanácselnök úr tegnap többek között a MABIE honlapján az illetményrendszerrel kapcsolatos vita részeként nyilvánosság elé tárt egy több lépcsős vizsgálat eredményeként meghozott vezetői intézkedést. Állítása szerint ez a „nyilvános jogi álláspontom miatt – amely egyes részleteiben ellentétes a Kúria elnökének álláspontjával” történt. Ez az állítás valótlan - állította a Kúria honlapján közzétett közleményében Varga Zs. András elnök.

Kovács András - akár csak a Simonka-per lemondott bírája, Laczó Adrienn - arról írt a napokban, hogy veszélyben lehet a bírói függetlenség Magyarországon. Állítása szerint a Kúria elnöke, Varga Zs. András azért tiltotta el őt két évre a tanácselnöki munkakörének gyakorlásától, mert egy ügyben eltérő jogi álláspontot képviselt. Ezzel Varga Zs. Kovács szerint megsértette az elmozdíthatatlanság elvét, ami a bírói függetlenség egyik biztosítéka.

Varga Zs. András ezzel szemben most azt közölte, hogy „Kovács András tanácselnök úr álláspontját és véleményét minden esetben meghallgattam és tiszteletben tartottam. Akkor is, ha nem értettem egyet, sőt, akkor is, ha valamilyen testületi döntés sem támogatta azt. A véleménye kifejtéséhez nyilvánvalóan joga van. Ha a jogi álláspontja miatt nyilvános kritika érte, nyilvánosan megvédtem.” Állítása szerint más okokból tiltotta el, hogy pontosan miért, azt azonban nem árulta el, Kovács személyiségi jogainak tiszteletben tartására hivatkozva. A Kúria K.III. tanácsát is csak tömören tájékoztatta az intézkedés okairól - tette hozzá.

„Amennyiben Kovács András tanácselnök úr meg kívánja osztani a részleteket, ahhoz hozzá fogok járulni, csak azt várom el, hogy akkor ne szubjektív, esetenként valótlan interpretációkat közöljön, hanem – a jogszabályok által tiltott részek kivételével – a teljes vizsgálati jelentéseket és az azok alapján megtett intézkedéseket” - zárta közleményét a Kúria elnöke.