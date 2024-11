- Toroczkai Lászlót visszaengedték a Facebookra

Facebook;Toroczkai László;Meta;

2024-11-30 20:29:00 CET

Öt évvel ezelőtt tiltották ki a Facebookról Toroczkai Lászlót, a Mi Hazánk elnökét, de most úgy tűnik, visszatérhetett. Ezt stílszerűen a Facebookon jelentette be a politikus, aki szerint valami zavar állhatott be a Mark Zuckerberg tulajdonolta Metánál.

A Mi Hazánk elnöke saját szerepét talán némileg túlértékelve úgy fogalmazott, hogy valószínűleg az amerikai és az európai központ még nem egyeztetett a témában és komoly fejvakarások, lobbiharcok, nyomásgyakorlások lehetnek most a háttérben ezzel kapcsolatban.

„Egy újabb kis győzelmet azonban már elértünk. Azzal, hogy sikerült újra regisztrálnom, ha most letiltanak, törölnek, már az új DSA-rendelet, az új európai szabályozás szerint kell eljárniuk. Ez egy új ügy. Ennek értelmében alaposan, írásban indokolniuk kell bármilyen tiltást, törlést. Az nem megy, amit 2019-ben csináltak, nem lehet indoklás nélkül politikai cenzúrát alkalmazni. Ha most tiltanak, törölnek, akkor a DSA-rendelet alapján néhány hónappal ezelőtt létrejött magyar grémiumhoz, az Online Platform Vitarendező Tanácshoz fordulhatok, amely peren kívül fog döntést hozni, méghozzá Magyarországon” - értékelte a helyzetet Toroczkai László, aki szerint egyre több helyen ismerik fel, hogy a közösségi média választásokat képes eldönteni. Ennek tulajdonítja, hogy a Magyar Péter vezette Tisza Párt néhány hónap alatt fő ellenzéki erővé vált, a Mi Hazánk meg ugyanúgy néhány százalékon toporog, mint eddig. Azt is felelevenítette, hogy a Fidesz milliárdokat szór el a Facebookon.

„Nem szokásom feladni a küzdelmeket. Üzenem ezt a moderátoroknak, akik most a fejüket vakargatva olvassák a posztjaimat a Meta felületén: A törvények nem csak a kisemberekre„ vonatkoznak, azokat nektek, és a főnökeiteknek, az olyan gigacégek, mint a Bertelsmann és a Meta tulajdonosainak is be kell tartani! Tőlem nem szabadultok meg egykönnyen” - fenyegetőzött zárásként a Mi Hazánk elnöke.

Ha Toroczkai László teljes nevét valaki beírja a keresőbe, akkor még mindig veszélyes személyként jelöli meg az algoritmus, de ha csak a vezetéknevét, akkor már eredményes a keresés - hívta fel a figyelmet a 24.hu. Az oldal szerint a pártelnök nevét időnként veszélyes személyek és szervezetek tevékenységeihez kapcsolják, az ilyesmi nem megengedett a Facebookon.