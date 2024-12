- Kavarja, nem kavarja?

legfőbb ügyész;Gulyás Gergely;hazugságok;lex CEU;

2024-12-02 06:00:00 CET

„Kavarja ez most, vagy nem kavarja?” – Fülig Jimmy Piszkos Freddel kapcsolatos örök hamleti dilemmája jutott azonnal eszembe, amikor elolvastam a hírt, amely szerint a kormány az egyik salátatörvény-javaslatába rejtve eltörölné az úgynevezett lex CEU-t. Egész pontosan: hatályát vesztené a felsőoktatási törvény azon passzusa, amely a külföldi egyetemek hazai működését a magyar, illetve a külföldi intézmény székhelye szerinti állam közötti nemzetközi szerződéshez köti.

Fülig Jimmy dilemmája Rejtő Jenő több regényében is előkerül. A megkerült cirkálóban például így: „Kavarja ez, vagy nem kavarja? Megint nagyon valószínűen hangzik, amit mond, tehát biztos, hogy hazudik. De mit akar most itt vele kavarni?” Ez szinte tökéletesen illik Gulyás Gergely kormányinfón elhangzott magyarázatára, hogy a lex CEU visszavonásával pusztán az Európai Unió Bírósága (EUB) döntését hajtják végre. Hiszen az EUB már 2020-ban az uniós joggal ellentétesnek ítélte a 2017-es magyar jogszabályt, ráadásul a CEU 2019-ben Bécsbe költözött és nincs is szándéka Budapestre visszatérni. Akkor mit kavarnak most? Sokkal valószínűbb, hogy e „gesztussal” a közérdekű vagyonkezelő alapítványi formába kiszervezett magyar egyetemek Erasmus- és Horizon-programokba való visszatérését segítenék elő. De akkor miért nem ezt mondják?

Vagy itt a legújabb alaptörvény-módosítási javaslat, amely szerint a jövőben az Országgyűlés nem csak az ügyészek közül választhat legfőbb ügyészt, s amelyről Gulyás azt állította: pusztán azért változtatnak, mert korábban is ez volt a gyakorlat és nincs szándékuk leváltani Polt Pétert. Jól hangzik, ezért biztosan nem igaz, hogy meg akarják könnyíteni egy későbbi parlamenti többség dolgát Polt utódjának kiválasztásában. A mai ellenzék, beleértve a Tiszát, nemcsak Poltot, hanem az egész ügyészi szervezetet a pokolra kívánja, nagyon is kapóra jön nekik, hogy egy „külsőst” választhatnának a posztra. Akkor mit kavarnak most? A legvalószínűbb forgatókönyv, hogy Polt, megszakítva mandátumát, még a 2026-os választások előtt lemond (nem leváltják), utódját pedig – nem az ügyészek közül – a mai kormánypártok választják meg kilenc évre, azaz minimum két teljes parlamenti ciklusra. De akkor miért nem ezt mondják?

Azt nem hiszem, hogy szégyellenék, amit csinálnak, sőt, büszkék művükre, a tizennegyedszer módosítandó Alaptörvényre, a szétbarmolt jogszabályokra. Hányszor gondoltuk/mondtuk, hogy na ezt már biztosan nem merik megcsinálni – aztán mégis. Egész egyszerűen megszokták, hogy hazudnak, lassan már észre sem veszik, hogy hülyének néznek mindenkit. Az országból elűzött CEU-t, a béremeléssel megzsarolt bírákat, az európai pályázatokból kiszorult egyetemek diákjait és kutatóit, de ha arra van szükség, a legfőbb ügyészt is.

Amikor a Fülig Jimmy által rettegett Piszkos Fred szembekerült Nagy Bivallyal, Szingapúr rémét csak egy dolog tartotta vissza attól, hogy rávesse magát a kapitányra: Piszkos Fred nadrágzsebbe süllyesztett bal keze. Pedig annál nem kés vagy pisztoly volt, hanem mindössze egy alma.