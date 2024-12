- Laposföld-hívők

Románia;

2024-12-03 06:00:00 CET

Nem hozott megnyugvást Romániában a parlamenti választás eredménye sem. Keleti szomszédunk ugyan átmenetileg megmenekült attól, hogy a szélsőjobb alakítson kormányt, de minden jel szerint tényleg csak átmeneti lélegzetvételről van szó. Romániában folytatódik a nyugati trend, a szélsőjobb fokozatos térnyerése megállíthatatlannak tűnik. Négy évvel ezelőtt is sokkolta Romániát az AUR berobbanása a bukaresti parlamentbe 9 százalékkal, ma viszont már a teljes Európát ledöbbentette a három pártra osztódott tábor 32 százalék fölötti teljesítménye. Mindez az elnökválasztási hidegzuhany után.

Ha a részletek mögé nézünk, még ijesztőbb a kép. Romániában nincs migránsprobléma, mint nyugaton, az ország történelme leglátványosabb gazdasági fejlődési időszakát éli. A kivándorlás óriási, de ez nem az utóbbi évek kormányait terheli, hiszen ők csak megörökölték a többmilliós román diaszpórát – mindazonáltal hazacsábítani nem tudták. A végtelen kormányválságok után a most zárult ciklusban egy rotációs nagykoalíciós kormánnyal a politikai stabilitást is sikerült megőrizni. Nőttek a bérek, a nyugdíjak, a vásárlóerő, persze az államadósság és a költségvetési hiány is, de ezek a választók számára láthatatlan problémák nem szokták alapvetően befolyásolni a politikai opciókat. Én legalábbis, még életemben nem találkoztam olyan elégedetlen szavazópolgárral – sem Romániában, sem máshol a világon – aki azért büntette volna a kormányon lévőket, mert történelmi szintet ért el a költségvetési hiány és egekbe ugrott az államadósság. Szimbolikus erejű kérdésekért viszont annál inkább – családértelmezés, gender, woke és hasonló félremagyarázásokkal máshol is már tömegeket hülyítettek meg. Romániában is. A szélsőjobb zagyva üzenete, némi egyházi támogatással a közösségi médiából tájékozódó tömegek minden rétegéhez elért. Távolról sem mindenki fasiszta legionárius, aki a román szélsőjobb pártokra szavazott – de legtöbbjük összeesküvéshívő vagy vakon vallásos.

Az elmúlt hetek romániai választásai megkongathatnák a vészcsengőt térségünkben. Beigazolódott, hogy a politika és egyház összefonódása, megtámogatva egy kis kínai tulajdonú platformon zavartalanul terjedő profi orosz dezinformációval és menő összeesküvéselméletekkel, toxikus, és végzetes lehet a demokratikus Európa jövőjére nézve.