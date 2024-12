Fidesz;adatvédelem;álcivilek;

A Fidesz nem vész el, átalakul – nagyjából így lehet summázni, hogy a Budapesten az egykor még Fiatal Demokraták Szövetsége néven ismert párt immáron becsapós álcivil kamuoldalon keresztül próbálja megszerezni polgárok adatait, frissíteni velük a Kubatov-listát. Nagyjából ahogy szekták, fogyasztómegtévesztő cégek csinálják, amikor már nem közölhetik a nevüket, mivel az már annyira lejáratódott, hogy tízből nyolcan azonnal rájuk csapják az ajtót ha saját nevükön kopogtatnak.

Szóval csinálnak kamuszervezeteket, kamuoldalakat, ahol legfeljebb az adatvédelmi tájékoztató almellékletének apróbetűs kiegészítőjéből derül ki, hogy igen, ez pont az a svihák bagázs, aki két éve eladott egy energetizáló műszőrpaplant anyukának négyszázezerért, vagy pont az a kisegyház, amely a Micike kislányának kimosta az agyát. A Fidesz egykor egy politikai-közéleti párt volt. Mára egy sima megélhetési forma lett belőle, továbbá nemzetbiztonsági és bűnüldözési kérdés. Egy nagyipari gépezet, egy lélekkombájn, ami pöfög a mindenféle toxikus szellemi mocsokkal betegesre agyontrágyázott magyar ugaron, besöpri a szavazatokat, majd azok a gépezetben áttranszformálódnak hatalommá, luxusvillákká, jachtokká, külföldi bankszámlákká. A Fidesz ma Budapesten már csak így tud eljutni a választókhoz, álcivil köntösben háborog az erzsébetvárosi parkolási díjemelés ügyén. Közben a város közepén, a Hősök terével szemben, a Ledvai utcában álló pártközpont ablakait folyamatosan leredőnyözve tartja. Feltehetően azért, nehogy egy külső lézeroptikás lehallgatóval – szakállas módszer – lehallgassák kívülről, hogy milyen üzletekről csevegnek valójában odabent. Listen to your Chart – ez lett a rendszerváltozás-kori Roxette-Fidesz sláger mai verziója: még véletlenül se a szívedre, hanem a gazdasági és népszerűségi mutatókra hallgass, leghelyesebb ha a szíved helyére is gyomrot növesztesz.