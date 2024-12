- Börtönbüntetésre ítéltetné a saját magát arcon dobó tolvajt az ügyészség

autó;lopás;ügyészség;tolvaj;

2024-12-03 09:27:00 CET

A Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Ügyészség vádat emelt és börtönbüntetést indítványoz egy 32 éves férfi ellen - derül ki a vádhatóság egy, lapunknak is megküldött közleményéből.

Mint írják, a férfi tavalyelőtt a február 18-ára virradó éjjel ellopott egy, a XVIII. kerületben az utcán parkoló, azonban le nem zárt gépkocsit. Ezzel áthajtott a XVII. kerületbe, majd itt egy kerítésen át bemászott egy ház udvarára, és ott rányitott két gépkocsi ajtajára. Ekkor egy terméskővel be akarta törni az egyik ablakát, de az visszapattant az arcára. Ám nem adta fel: később visszatért, majd a korábban magához vett kővel ismét be akarta törni a gépkocsi ablakát, ami ugyancsak lepattant és a ház szigetelését találta el, ami megrongálódott. Ezt követően átmászott a szomszédos házba, ahonnan ellopott egy motorbiciklit, de azt meg nem tudta beindítani, így a közelben hagyta.

Emellett terhére róják, hogy a férfi még két autót is feltört, valamint egy pincébe is besurrant. Zsákmánya masszázságy, autórádió, bárszék és különféle szerszámok voltak. Összesen csaknem másfél millió forint kárt okozott. Többrendbeli lopás bűntettével és lopás vétség kísérletével vádolja a férfit az ügyészség, s vele szemben végrehajtandó szabadságvesztést indítványoz. A vádlott jelenleg is a börtön vendégszeretetét élvezi, mivel egy másik ügyben kiszabott büntetését tölti le.