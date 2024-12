- Pénzmosás miatt hallgatták ki a magyar kormányt korábban sokat bíráló uniós biztost

Reynderst a rendőrség kedd este kihallgatta, a hatóságok pedig több helyen, köztük az otthonában is házkutatást tartottak – közölte a Belga.

A Belga értesülése szerint a múlt hétig még igazságügyi uniós biztosként, korábban pedig belga külügyminiszterként, miniszterelnök-helyettesként és pénzügyminiszterként is szolgálatot teljesítő Reynderst azzal gyanúsítják, hogy éveken át készpénzen vett lottószelvényeket, a fogadóirodáktól a bankszámlájára kapott nyereményeket pedig már tisztára mosott pénznek tekintette.

An Schoonjans, az ügyészség egyik munkatársa a sajtónak elmondta, valóban indult ilyen vizsgálat, részleteket azonban nem közölt.

A vizsgálat pénzmosás gyanúja miatt indult el. Az eljárás tényét az illetékes ügyészség is megerősítette.

