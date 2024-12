- Átlépte a bitcoin a 100 ezer dolláros határt

Donald Trump;bitcoin;kriptovaluta;

2024-12-05 12:06:00 CET

Átlépte a 100 ezer dolláros lélektani határt a bitcoin árfolyama és mostanra már 102 ezer dollárba kerül a folyamatos rekordokat döntögető kriptovaluta.

A bitcoin ára azt követően lőtt ki, hogy Donald Trumpot újraválasztották amerikai elnöknek, ugyanis a CNN szerint a januárban hivatalba lépő új adminisztráció várhatóan enyhébb szabályozást fog alkalmazni a kriptovalutákkal szemben elődjénél. Ennek kulcsfigurája az amerikai tőzsdefelügyelet (SEC) élére szánt Paul Atkins lesz, aki várhatóan lazábban fogja kezelni a kriptodevizák ügyét, mint a hivatalt Joe Biden elnöksége alatt vezető Gary Gensler, aki intenzíven küzdött az iparág amerikai terjeszkedése ellen. A bitcoin értéke azt követően lépte át a 100 ezer dollárt, hogy Donald Trump bejelentette, Paul Atkinst jelöli a SEC elnöki posztjára.

A CNN felidézi, hogy Trump egyébként korábban még meglehetősen szkeptikus volt a kriptovalutákkal, kijelentette például, hogy az szerinte nem pénz, és egyébként is nagyon ingatag. Aztán 180 fokos fordulatot vett a véleménye, amikor elkezdte megcélozni a fiatal férfiakat mint szavazóbázis, akik az átlagosnál gyakrabban szeretnek kriptózni. Idén szeptemberben aztán Trump el is indította a saját kriptoüzletét World Liberty Financial néven. Ugyanebben a hónapban hamburgert is vásárolt egy manhattani étteremben, amelyet a bitcoint használó kripto-rajongók látogatnak előszeretettel. Mindemellett Donald Trump kampánya májusban elkezdett kriptoadományokat is elfogadni, több millió dollárt összegyűjtve ezzel.

Eddig úgy tűnik, hogy Trump a választások után is tartani fogja magát a kriptobarát politikához. Az árfolyam pedig ennek megfelelően kilőtt: miközben az elnökválasztás utáni napon közvetlenül még 68 ezer dollárról ugrott az árfolyam 74 ezerre, egy héttel később már 90 ezer dollárnál járt, most pedig 102 ezernél tart. Az év során több mint duplájára nőtt az értéke, bő 130 százalékos az emelkedés. És ki tudja, hol a vége.