- Szigorítják az ingyenes gázbekötést

gáz;Tigáz Zrt.;Mészáros Lőrinc;gázvezetés építés;Energiaügyi Minisztérium;

2024-12-06 19:50:00 CET

Ha az ingyenes gázbekötés lehetőségével élő földgáz-felhasználók eddig nem kezdeményezték az ingatlan használatbavételi eljárását, azt hat hónapon belül meg kell tenniük – szűrhető ki az Energiaügyi Minisztérium (EM) tegnapi, a kapcsolódó tervekről szóló közleményéből. Ez alapján több ponton szigorítanák a 2017-ben bevezetett, ingyenes gázvezetékbekötés feltételeit. Így a felhasználónak a csatlakozási pont ingyenes kiépítésétől számított egy éven belül mindenképp fel kell szereltetnie fogyasztásmérőt. Emellett a legfeljebb 250 méteres, térítésmentes kiépítés a jövőben csak belterületre igényelhető. Legfeljebb óránként 4 köbméteres teljesítményű fogyasztásmérőt változatlanul díjmentesen szerelnek fel, csatlakozási és egyéb díjakat pedig a jövőben is csak a 250 méter feletti részre kell fizetni.

A szaktárca javaslatai lapzártánkkor a parlamenti honlapon még nem szerepeltek – erősítette meg délutáni érdeklődésünkre az EM. A költségmentesség további feltétele, „hogy a felhasználó a csatlakozási pont rendelkezésre állását követő 12 hónapon belül a fogyasztásmérő berendezést felszerelteti”, illetve, ha az érintett ingatlan használatbavételi eljárását a csatlakozási pont rendelkezésre állásáig nem kezdeményezte, úgy azt 6 hónapon meg kell tennie – idézték a leglényegesebb pontot.

A közlemény a módosításokat azzal indokolja, hogy az elmúlt évek során az ingyenes földgázcsatlakozások jelentős hányada, a kiépítés után, hosszú ideig kihasználatlanul maradt. Tíz díjmentesen létesített vezetékből majdnem négy végére nem került gázmérő. Mi több, sok telek akár üresen is állhat. A szabályozás kisebb léptékű módosításával azokat az igényeket igyekeznek kiszűrni, amelyekre valójában nincs azonnali szükség. A csatlakozási bejelentéseknek csak 5-8 százaléka külterületi, így a felhasználók túlnyomó többsége számára ez a szigorítás sem hoz változást. A szükséges módosítások elősegíthetik, hogy a kivitelezők véges erőforrásaikat a tényleges igényeken alapuló fejlesztésekre összpontosíthassák – vázolja az EM.

Több mint egy éves csúcson a tőzsdei ár Hétfő-kedden már a megawattóránként 50 eurót is megérintették az Európában irányadó, TTF nevű holland tőzsde árai – hívja fel a figyelmet szerdai elemzésében az Erste Investment. A kurzus idén februárban még 25 euró körül járt. (Adataink szerint a hét eleji adat közel egy és negyedéves csúcs.) Az egyik ok, hogy a kontinens gázigényeinek visszaesése idén megállt, így akár 1-2 százalékos emelkedés is elképzelhető. Az elmúlt hónap az elmúlt évtized leghidegebb novemberének számított és az előrejelzések szerint az egész tél hidegebb lehet. A cseppfolyósított földgáz (LNG) világpiacán Kína, illetve egész Ázsia igényei nőnek, amivel a kínálat alig tart lépést. Bizonytalanságot okoz az orosz gáz ukrajnai továbbításának jövő évi sorsa is. Az Erste szerint a szállítások az erre vonatkozó, ukrán-orosz államközi szerződés ez év végi lejárta után is folytatódnak, de a kérdés nyitott. A magas európai tőzsdei szinteken, a 3 dollár körüli amerikai gázár tükrében, leginkább a szállítani képes egyesült államokbeli LNG-cégek zsebelhetnek be extra hasznot – véli az elemzőcég. Azóta egyébként a TTF 46 euróig esett, amit elemzők az enyhébb időjárási, illetve élénkebb szélerőmű-termelési kilátásokkal magyaráznak.

A díjmentes közműcsatlakozások lehetőségét a kormány hét éve vezette be. A gázhálózaton azóta, mintegy 55 milliárd forint összértékben, közel százezer fejlesztés valósult meg úgy, hogy az a fogyasztóknak „egy fillérjébe se került”. 2017-ben az ingyenesen biztosítandó villanyvezeték hosszát is megkétszerezték és ezek a szabályok most sem változnak. A díjmentes közműbekötések nemcsak egy nagyobb lakás vagy átlagos méretű családi ház, de akár egy kisebb üzlethelyiség kiszolgálásához is elegendők – szögezi le a szaktárca.

Mindezek kapcsán megjegyzendő: az Orbán-kabinet 2017-ben a „rezsiharc” jegyében kötelezte az akkor még zömmel „külföldi” kézben lévő energiahálózatokat az amúgy igen költséges lakossági vezetéképítési igények térítésmentes teljesítésére. Azóta viszont az ágazat jó része az állam, illetve Mészáros Lőrinc érdekeltségi körébe került. Korábbi elemzések szerint a hét évvel ezelőtti intézkedés épp az azóta a kormányfői jóbaráthoz kerülő, kevéssé kiépített hálózatot üzemeltető Tigáz és Titász számára okozott jelentős többletköltségeket.