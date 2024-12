- Orbán Viktor: Menczer Tamás jól tette, amit tett

Európai Unió;Orbán Viktor;Kossuth Rádió;Menczer Tamás;orosz-ukrán háború;TISZA Párt;

2024-12-06 07:47:00 CET

Audiencián járt Ferenc pápánál Orbán Viktor miniszterelnök, ennek apropóján kezdte a kormányfő szokásos pénteki, interjú formájú nyilatkozatát a Kossuth Rádióban. A kormányfő "békemissziójához" állítása szerint a legjobb helyre ment megerősítésért. A béke ügyében és minden humanitárius jellegű ügyben Magyarország továbbra is számíthat a katolikus egyházra - értékelte a találkozót Orbán Viktor.

Orbán szerint jelenleg két amerikai elnök van, az egyik háborúpárti, a másik békepárti. Amerika nélkül ez a háború nem lenne, ez a háború már régen véget ért volna, nélküle nem tudna Ukrajna ellenálllást kifejteni. Ha összepakolnának és hazamennének, akkor itt egy biztonsági vákuum jönne létre - magyarázta a miniszterelnök.

Amikor viszont a háborúnak így vagy úgy vége lesz, akkor rendezni kell Európa biztonságának helyzetét is. A miniszterelnök szerint kiderült, hogy Európa katonailag nagyon gyenge, pénzünk sincs a háborúzáshoz, tehát a háború után egy egész európai újrarendezésről kell majd gondolkodni. De most azonban a tűzszünetre kell majd összpontosítani. "A Soros György-féle nemzetközi erőcsoportok által támogatott" Biden-adminisztrációt ostorozta. Szerinte a tengeren túlról nagyon könnyű és arcátlan dolog szervezni ezt, azt is, hogy levigyék a sorozási korhatárt 25-ről 18 évre.

A héten történtek fontos dolgok Brüsszelben, megállapodtak a szociáldemokraták, a liberálisok és a Néppárt, ezzel megalakult a "brüsszeli kormány". Ennek mi az ellenzéke vagyunk, mert a jelenlegi brüsszeli kormánykoalíció "migrációpárti, genderpárti és háborúpárti". Orbán Viktor előadta elméletét, mely szerint a Fidesz maradt ideológiailag a helyén, csak mindenki más változtatta álláspontját a Néppártban. A kormányfő szerint haladnak előre, nagyon erősek, a mostani brüsszeli vezetés működése pedig kudarcra van ítélve.

A műsorvezető utalt rá, hogy nagyon durvulnak a viták, Brüsszelben és idehaza is. Brüsszelben szerinte azon dolgoznak, hogy olyan kormánya legyen Magyarországnak, amely végrehajtja az ő akaratukat. Ezért Ursula von der Leyen és Manfred Weber nem szövetségesként, hanem "ellenségként tekint Magyarországra", ezért akarják a Tisza Pártot hatalomra juttatni. Magyar Péter pártja pedig szerinte az agresszív vitastílust választotta. Ezért a héten Menczer Tamás "fogta magát és leállította ezt a rém kellemetlen politikát és jól tette" - mondta a kormányfő. "Amikor Brüsszelből helytartókat akarnak a nyakunkba ültetni, akkor mi rúgkapálni fogunk" - tette hozzá.

Párizsban a francia kormány elhasalt, a német kormány is bukfencet vetett - mondta a miniszterelnök.

Franciaországban annyival jobb a helyzet, hogy ott a főhatalomnak így is van gazdája, mert van egy nép által választott elnöke.

Aztán témát váltott és arról beszélt, hogy 12 és fél milliárd eurót a magyar kormány be tud vonni, és szerinte a fennmaradó pénzt is meg fogja kapni a kormány, ezt azzal indokolta,

hogy meg fogja fenyegetni az EU-t, nem fogja elfogadni az uniós költségvetést, ha a későbbiekben is visszatartják ezeket a pénzeket.

Aztán folytatta azzal, hogy az európai gazdaság szerinte összeomlóban van. A vállalkozások életében megjelennek a Brüsszel által előidézett problémák. A kérdés, mikor tudják rávenni Brüsszelt arra, hogy megváltoztassa a politikáját. Magyarország januárig látja el a soros elnökséget, utána a lengyelek következnek, de ők szerinte hasonló úton fognak haladni.

A németek óriási nehézségekkel küzdenek, gyárak zárnak be, ezért most kell megbecsülni azokat a vállalkozásokat, amelyeket az ellenzék szerinte "lekezelően" összeszerelőüzemeknek nevez. Németországban egész régiók süllyednek a miniszterelnök apokaliptikus víziója szerint, ezzel szemben Magyarország ha fenntartja a "gazdasági semlegességet", akkor rendben lesz, ennek része a Demján Sándor-program, amihez hasonló még nem volt Magyarországon. Hazánkban nagyjából 900 ezer kis- és középvállalkozás van, ők adnak állást a munkavállalók körülbelül kétharmadának. A kormánynak nincs meg az a képessége, hogy a vállalkozásokat fejlessze, de az iparkamarán keresztül tud ebben segíteni.

A romániai választásról Orbán Viktor azt mondta, az RMDSZ sikere jelzi, mégiscsak komoly nemzet a magyar. Romániában most egy veszélyes helyzet jött létre, a magyar közösség azonban ezt a veszélyt felismerte. Mi egy dolgot tudunk tenni, próbálunk baráti viszonyt kialakítani Romániával, mégiscsak a magyar uniós soros elnökség alatt sikerült elintézni Románia és Bulgária schengeni tagságát. Ez egy nagy gesztus Magyarország részéről Románia felé - mondta Orbán.