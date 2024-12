- Fegyvernemet váltott a Fidesz a Magyar Péter elleni harcában, kocsmában ennyiért már simán ütöttek volna

Pécs;Magyarország;gyermekvédelem;szóváltás;gyermekotthon;Menczer Tamás;Magyar Péter;Fülöp Attila;

2024-12-03 19:25:00 CET

– Vártam ezt a találkozást! Hogy végre egy férfival beszélgess… Ne remegj, Kicsi! Miért remeg a kezed?! Ezekkel a szavakkal állta útját Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója Magyar Péternek, a Tisza Párt európai parlamenti képviselőjének Pécsett, a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szolgálat Szikla utcai befogadó otthonának kapujában.

A Dél-Dunántúl városait hétfőn és kedden körbejáró politikus az elmúlt napokban több gyerekvédelmi intézetbe is megpróbált bejutni, mivel számos információt kapott az ottani áldatlan viszonyokról, a penészes falakról, a telítettség miatt a földön alvó gyerekekről, a szökésekről. Ám Magyar Pétert csak egy helyen, Miskolcon engedték be. A Szikla utcai intézmény vezetője viszont a politikus levelére válaszolva jelezte: kedden nem lesz akadálya a látogatásnak. Aztán lett. A köszönésnél a kézfogást elutasító Menczer szóhoz se engedte jutni Magyart, minden kérdésére szinte ugyanazt a 2-3 mondatot ismételte.

Büdös száj, dúsuló adrenalin

– Azért jöttem, hogy a gyerekvédelemről beszélgessünk… – kezdte újra és újra Tisza Párt első embere.

– Te beszélsz gyerekvédelemről?! – vágott közbe az igazgató. – Aki megtámadta a saját feleségét? Ne te védd a gyerekeket!

– Azt hiszen, nem kell kommentálnom ezt – fordult az esemény iránt érdeklődő újságírók felé Magyar Péter.

– Én sose árulnám el a családomat. Ne remegj, Kicsi! Ideges vagy?

Amúgy az ócsárolt vendég nem remegett, sőt, láthatóan egyre dúsult benne a tettvágyra serkentő adrenalin, azonnal látta, hogy értelmes párbeszédre nem lesz mód. Ráadásul a fideszes politikus kihívóan beleállt „tárgyalópartnere” személyes terébe, alig 25-30 centire volt a két férfi feje egymástól, ami agresszív, kocsmai hangulatot kölcsönzött a jelenetnek. Magyar meg is jegyezte, hogy Menczer ütést akar provokálni, amit a Fidesz kommunkációs igazgatója nem is cáfolt, csak igyekezett szerelmetes közelségben maradni.

– Büdös a szád – unta meg ezt az állapotot Magyar.

– Ne remegj, Kicsi! – talált vissza újra (húsznál több alkalommal) Menczer a kommunikációs paneljéhez.

– Mossál fogat, rühes a szád! – nógatta őt Magyar.

– A saját fiad nem akar veled szóba állni…

– Vasárnap meccsen voltunk – reagált erre az EP-képviselő.

– Ne remegj, Kicsi – hajolt közelebb Menczer.

– Neked orvosra van szükséged… – jegyezte meg Magyar, majd igyekezett a rátapadó férfit hátrébb nyomni, amire ő azt mondta:

– Ellöksz? Ne remegj, Kicsi!

– Mit mondasz a miniszterelnöködnek? – vágott vissza Magyar. – Ő tíz centivel kisebb.

– Hazug gazember vagy – tromfolt Menczer. – Weber-csicska. Lufi vagy, ki fogsz pukkadni!

– Beszéljünk a gyerekvédelemről.

– Elárultad a családod! Te beszélsz gyerekvédelemről?

Magyar – megunva mindezt – énekelni kezdte a Börtön ablakában című örökzöldet, s a beszélgetést figyelő szimpatizánsok vele daloltak. – Csak ennyit tudsz? – kérdezte Menczer, majd újból jöttek a már idézett, sértő mondatok.

Ez így ment 15 percig, akkor Magyar megunta és eltolta magától a büdösnek mondott száj gazdáját. Menczer méltatlankodott kicsit, de megelégelve a szájkaratét elballagott.

Pártelnök kint, ajándékok bent

Az szóváltást végignézte a pécsi intézet két vezetője és Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár. – Megengedi államtitkár úr, hogy az ajándékokat átadjuk a gyerekeknek? – nyújtotta Magyar Péter a kezében lévő mikuláscsomagos dobozt az intézetvezető felé. Fülöp nem másolta a Menczer stílusát, igyekezett végighallgatni Magyart, aki számon kérte rajta, hogy miért hívták ide Menczert, s miért hagyta, hogy az igazgató üvöltsön egy gyerekintézet ablaka alatt, miért nem mondta neki, hogy: „kotródj!”.

– Legközelebb ki jön? Kubatov kopaszai? – kérdezte Magyar. Majd elmondta, hogy a párt azért keres fel gyermekvédelmi intézményeket, mivel fel akarják hívni a figyelmet az ellátórendszer mostoha sorsára. Arra, hogy az összes intézmény éves felújítására elég lenne kétmilliárd, de még ezt se kapják meg ezek a házak.

– Eközben Orbán Balázs kétmilliárdot, Lázár János meg négmilliárdot költ a saját kastélyára – vitte tovább a szót az ellenzéki politikus. – És Lázár négymilliárdért épít utat az adófizetők pénzéből a kastélyához. A nemzet gázszerelője meg új, 22 milliárdos magánrepülőn utazik, mivel a másik gép már öreg, kétéves… Szó esett arról is, hogy az unió pénzei hiányoznak a gyermekvédelmi központot felújításához. A magas labdát Magyar azzal ütötte le: persze, hogy nem jönnek a pénzek, mert a Fidesz-klán mindent ellop, s amíg ez így marad, addig az EU nem segít. Magyar azt is hangsúlyozta, hogy a sajtónak és neki, képviselőként joga van bemenni az intézetekbe. Fülöp szerint ez nem így van, a beengedni nem kötelező, viszont az említettek tehetnek fel írásban kérdéseket, arra válaszolnak is.

Magyar nem jutott be a Szikla utcai intézetbe, az ajándékok igen, így a Fülöppel folytatott vita sem hozott eredményt. Amúgy ezúttal Magyar volt a türelmetlenebb, ami főképp abból eredt, hogy ő a kérdéseire mindig csak szikár számokat szeretett volna hallani válaszként, nem politikusi szöveget, és hangját megemelve gyakran siettette az államtitkárt. Annyit azért megtudtunk, hogy a szolgálat által óvott gyerekek közül 16 ezren nevelőszülőknél vannak, s ez a létszám mintegy 70 százaléka. Abban a két vitázó egyetértett, hogy az a legjobb, ha állami gondozásba vett gyerekek családokhoz kerülnek. Magyar megemlítette, hogy baranyai útja során Sellyén és Pécsen egy-egy bezárt intézetet talált. Másutt tán ezért van zsúfoltság. A 12 gyereket befogadó Szikla utcai házban is 16 és 20 között mozog a létszám, Miskolcon 42 helyett 60 gyereket kell befogadni. A házbezárás munkaerőhiánnyal függ össze, ami meg azzal, hogy a nevelők bruttója – Magyar szerint nem 430 ezer, mint ahogy arról a kormány kommunikál –, hanem 300.

Még egy kicsit ment a számháború a két férfi között, aztán Magyar és Fülöp is ment a dolgára. Magyar Tolna megyébe, ahol több településen tartott gyűlést. Hétfőn este a pécsi nagygyűlésen egyébként legalább háromezren voltak a négytornyú bazilika előtt. Magyar mindenkit arra kért, hogy legyen mersze, s akkor a NER-t, a Nemzeti „Együttbűnözés” Rendszerét megbuktatják, aki börtönbe való, azt odaküldik, és elkezdődik egy új világ.