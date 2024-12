- Nagyon közel van Irán, hogy atombombája legyen

Irán;urándúsítás;nukleáris program;atomfegyver;Nemzetközi Atomenergia Ügynökség;

2024-12-06 17:57:00 CET

Irán drámai mértékben növeli a 60 százalékos tisztaságig dúsított urán mennyiségét, amely már közel áll a mintegy 90%-os fegyverminőséghez - mondta el a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) vezetője a Reutersnek.

Rafael Grossi szerint Irán rákapcsolt, a 60 százalékos uránkészleteinek a növekedési üteme a korábbi havi 5-7 kilogramm hét-nyolcszorosára vagy még nagyobbra ugorhat. A szervezet vezetője számára a bejelentés visszalépésnek tekinthető, miután az Iránban tett múlt havi látogatása után még arról számolt be, hogy a teheráni vezetés elfogadta a kérését, miszerint a diplomáciai feszültségek enyhítése érdekében korlátozza a legfeljebb 60 százalékosra dúsított uránkészleteit. Akkor ezt „konkrét lépésnek” nevezte a helyes irányba.

A Grossi által említett 60 százalékos tisztaságúra dúsított urán már közel áll a nukleáris fegyverek előállításához szükséges 90 százalékos szinthez. A természetben előforduló uránban egy százalék alatti ezen érték. Az atomerőművek üzemanyagaként használt uránt általában 1,2–2,4 és 3,6 százalékos urán-235 koncentrációra dúsítják. Ezzel szemben a nukleáris fegyverek gyártásához szükséges fegyverminőségű urán legalább 90 százalékos urán-235 dúsítottságot igényel.

A lépés várhatóan tovább fokozza a nyugati hatalmak aggodalmát, amelyek már eddig is azon az állásponton voltak, hogy nincs polgári indok ilyen szintű dúsításra. Eddig egyetlen másik ország sem végzett ilyen magas szintű dúsítást anélkül, hogy nukleáris fegyvereket állított volna elő. A teokratikus rezsim természetesen mindezt tagadja és azt hangoztatja, hogy programja békés célt szolgál. Irán már most is elegendő, akár 60 százalékos dúsított uránnal rendelkezik – ez a legmagasabb szintű készlete –, amely a NAÜ mércéje szerint elvileg négy atomfegyver előállításához is elegendő lenne, ha tovább dúsítanák. Alacsonyabb dúsítási szinteken pedig még ennél is több fegyver előállításához szükséges anyag áll rendelkezésére.